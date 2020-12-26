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Алаба не покинет Баварию зимой

Германия
(1 голосов)

Австриец доиграет контракт с мюнхенцами до конца

Алаба не покинет Баварию зимой
Новина українською

Давид Алаба не планирует покидать "Баварию" до завершения этого сезона. Он доработает контрактное соглашение с его текущим клубом до его завершения. Об этом сообщает The Athletic.

Летом 2021-го у австрийца заканчивается контракт с немецким грандом. На данный момент стороны не договорились о его продлении, несмотря на то, что мюнхенцы предложили игроку 200 тыс фунтов зарплаты в неделю.

Сейчас есть несколько вариантов продолжения карьеры для Алабы. Пока лидером в переговорах с игроком выступает "Реал".

Австриец выступает за "Баварию" с 2011-го года. В составе мюнхенцев он выиграл 25 трофеев. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 65 млн евро.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) трансфер
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Источник:
theathletic

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