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Реал - лидер в борьбе за Алабу

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(1 голосов)

Манчестер Юнайтед отказался от услуг футболиста

Реал - лидер в борьбе за Алабу
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Мадридский "Реал" на данный момент является лидером в борьбе за центрального защитника "Баварии" Давида Алабу. Об этом сообщает The Athletic.

Контракт австрийца с клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее сообщалось, что игрок не покинет мюнхенцев до завершения действия соглашения. Однако, с другой стороны, новый контракт между "Баварией" и игроком еще не подписан. Давид отклонил предложение клуба с зарплатой в 220 тыс евро в неделю (11,5 млн евро / год).

Скорее всего, такие финансовые условия не подходят действующему обладателю Требла. Однако, "Реал" готов удовлетворить аппетиты австрийца, смотря на то, что игрок присоединится бесплатно.

"Манчестер Юнайтед" отказался от погони за Алабой через большие финансовые затраты. Сульшер заявил, что клуб стремится удерживать финансовый баланс.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic

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