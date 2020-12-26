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Эрлинг Холанд: Я забил с Гертой четыре гола, но представьте, если бы я забил шесть

Германия
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Демонстрация воли к победам от норвежца

Эрлинг Холанд: Я забил с Гертой четыре гола, но представьте, если бы я забил шесть
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Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд амбициозно относится к своему будущему:

"Моя самая большая мечта сейчас - добиться чего-то с Дортмундом, и именно для этого я работаю. Попытаться дать это клубу и болельщикам, потому что все здесь этого заслуживают. Я буду делать все самое лучшее, что я могу.

Я всегда хочу еще и еще. Да, я забил в матче с "Гертой" четыре гола, но представьте, если бы я забил шесть. Насколько это было бы приятнее? Это тоже то, к чему я стремлюсь.

Клуб купил меня за большие деньги, и болельщики могут рассчитывать, что я выкладываюсь на 100 процентов. “Борусcия” Дортмунд - это лишь большая мечта, которой я живу. Достижения чего с моей командой - это то, для чего я работаю", - сказал нападающий.

В этом сезоне норвежец оформил 17 результативных действий (14+3) в 17-ти матчах за "шмелей". Сейчас Холанд продолжает восстанавливаться от травмы, которую он получил почти месяц назад. Из-за повреждения мышцы игрок пропустил семь поединков и увольнения главного тренера своей команды.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Эрлинг Холанд
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Источник:
bvbbuzz.com

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