Эрлинг Холанд: Я забил с Гертой четыре гола, но представьте, если бы я забил шесть

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд амбициозно относится к своему будущему:

"Моя самая большая мечта сейчас - добиться чего-то с Дортмундом, и именно для этого я работаю. Попытаться дать это клубу и болельщикам, потому что все здесь этого заслуживают. Я буду делать все самое лучшее, что я могу.

Я всегда хочу еще и еще. Да, я забил в матче с "Гертой" четыре гола, но представьте, если бы я забил шесть. Насколько это было бы приятнее? Это тоже то, к чему я стремлюсь.

Клуб купил меня за большие деньги, и болельщики могут рассчитывать, что я выкладываюсь на 100 процентов. “Борусcия” Дортмунд - это лишь большая мечта, которой я живу. Достижения чего с моей командой - это то, для чего я работаю", - сказал нападающий.