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Нойер – о предстоящем Клубном ЧМ: Вскоре Бавария выиграет еще один трофей
Мануэль уверен в себе и своей команде
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выразил уверенность, что его команда выиграет предстоящий Клубный чемпионат мира.
"Скоро наша команда выиграет еще один крупный трофей. Победа в клубном чемпионате мира 2013 года была очень большим опытом. Мы хотим воспользоваться этой возможностью. Для клуба, для нас самих и, конечно, для фанатов!", – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии".
Напомним, Клубный чемпионат мира состоится в начале февраля в Катаре. Соперниками "Баварии" станут "Тигрес", "Аль-Ахли", "Ульсан Хёндэ", "Окленд Сити", "Аль-Духайль" и победитель Копа Либертадорес, который еще не определился.
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