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Нойер – о предстоящем Клубном ЧМ: Вскоре Бавария выиграет еще один трофей

Германия
(1 голосов)

Мануэль уверен в себе и своей команде

Нойер – о предстоящем Клубном ЧМ: Вскоре Бавария выиграет еще один трофей
Новина українською

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выразил уверенность, что его команда выиграет предстоящий Клубный чемпионат мира.

"Скоро наша команда выиграет еще один крупный трофей. Победа в клубном чемпионате мира 2013 года была очень большим опытом. Мы хотим воспользоваться этой возможностью. Для клуба, для нас самих и, конечно, для фанатов!", – цитирует Нойера официальный сайт "Баварии".

Напомним, Клубный чемпионат мира состоится в начале февраля в Катаре. Соперниками "Баварии" станут "Тигрес", "Аль-Ахли", "Ульсан Хёндэ", "Окленд Сити", "Аль-Духайль" и победитель Копа Либертадорес, который еще не определился.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
27.12.2020 в 15:51
За зверхність та неповагу до суперників треба карати. Зараз Баварія не здається такою непереможною.
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