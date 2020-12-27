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Левандовский - лучший игрок 2020, Бавария - лучший клуб. Объявлены все номинации Globe Soccer Awards
Награды нашли своих обладателей
Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards.
Приз лучшему игроку года достался нападающему "Баварии" Роберту Левандовски. Его наставник, Ганс-Дитер Флик стал лучшим тренером, а, в целом, мюнхенцы - лучшим клубом. Напомним, что "Бавария" в 2020-м выиграла пять трофеев, а Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги Чемпионов.
Также были объявлены победители наград лучшим XXI века (2001-2020 гг.).
Награда Globe Soccer Awards вручается ежегодно с 2010 года. Криштиану Роналду на данный момент является обладателем наибольшего количества побед в номинации "Лучший игрок года: в 2011 г., 2014 г., 2016-2019 гг., в общем - шесть раз.
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