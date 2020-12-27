Левандовский - лучший игрок 2020, Бавария - лучший клуб. Объявлены все номинации Globe Soccer Awards

Сегодня состоялась церемония награждения премии Globe Soccer Awards.

Приз лучшему игроку года достался нападающему "Баварии" Роберту Левандовски. Его наставник, Ганс-Дитер Флик стал лучшим тренером, а, в целом, мюнхенцы - лучшим клубом. Напомним, что "Бавария" в 2020-м выиграла пять трофеев, а Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги Чемпионов.

Также были объявлены победители наград лучшим XXI века (2001-2020 гг.). Игроком века стал Криштиану Роналду , тренером - Пеп Гвардиола, командой - "Реал Мадрид", агентом - Жорже Мендеш.

Награда Globe Soccer Awards вручается ежегодно с 2010 года. Криштиану Роналду на данный момент является обладателем наибольшего количества побед в номинации "Лучший игрок года: в 2011 г., 2014 г., 2016-2019 гг., в общем - шесть раз.