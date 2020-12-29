Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Оттянутый нападающий

Чем дольше развивается футбол, тем сложнее в нем кого-то удивить. Все тактические и технические приемы изучены, и в большинстве случаев исходы матчей решает исключительно быстрота принятия общеизвестных решений.

Проще говоря, и Бускетс, и Сидорчук знают, как должен поступить опорный полузащитник, получив мяч в позиционной атаке, но у Серхио на это идет 1-2 касания, а у Сергея - 4-5. Эта разница и определяет не только индивидуальный класс футболистов, но и перспективы их команд. Чем медленнее ты играешь - тем проще сопернику тебя остановить.

Томас Мюллер играет не просто быстро, а невероятно быстро. У него не было другого выхода с самого начала, когда его, 17-летнего, впервые попробовали в основе "Баварии".

Thomas Müller made his Bayern debut 10 years ago today.



The rest is history...



Games: 441

Goals: 176

Assists: 152

Trophies: 19 pic.twitter.com/yfEa8r3JxR — DW Sports (@dw_sports) August 15, 2018

Арьен Роббен шутил, мол, знаете, почему Мюллер не получает травм? А у него банально нету мышц - одна шкура да кости. Вдобавок у Томаса нет высокой скорости, а его техника довольно корявая. Тем не менее, когда он поехал на чемпионат мира-2010, имея за плечами один полный сезон в клубе, то стал лучшим молодым игроком турнира.

"Как такое вообще возможно?" - спросите вы. "Все дело в скорости и точности принятия решений", - ответим мы.

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Рассуждая о Томасе Мюллере Юпп Хайнкес еще в 2013 году подметил наиважнейшее: "Он точно не лучший футболист мира, но он лучший в той роли, которую для себя нашел".

Сам Мюллер, говоря о своем амплуа, называет его "раумдойтер" - "интерпретатор пространства" в переводе с немецкого. Благодаря Томасу этот термин даже попал в Football Manager.

"Я знаю, что выгляжу нескладно. Знаю, что у меня тонкие ноги и проблемы с техникой. Нападающие, которые делают разницу - скоростные ребята, которые отлично обыгрывают. Я не такой. Для того, чтобы скрыть недостатки, я ищу для себя удобную позицию между линиями. Этот поиск и есть моя игра".

Обычно Мюллер ищет пространство на правом углу штрафной, откуда удобно вырезать коронные передачи на Левандовского. Томас движется туда прямо через центр защиты, на ходу сбрасывая своего опекуна. Центрбеки бежать к бровке не рискуют, опасаясь потерять позицию, так что Мюллер регулярно оказывается вдвоем с вингером против одного несчастного фулбека.

Еще один частый маневр Мюллера - рывки вперед-назад около штрафной. Опять же, суть в том, чтобы получить три-пять метров свободного пространства для удара или, что чаще, передачи.

Чтобы в каждом матче регулярно оказываться в нужном месте, Мюллер проделывает огромный объем мозговой, но также и беговой работы - он вынослив прямо как лошади, его главная внефутбольная страсть. Кто не в курсе, у нападающего есть своя ферма, где они с женой, в прошлом наездницей, разводят породистых скакунов. Не так давно Томас даже спародировал вручение наград от УЕФА на своих питомцах - получилось забавно.

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Не слишком яркая манера игры Томаса несколько бьет по его популярности. 2020-й в прессе стал годом бомбардира Левандовского, плеймейкера Алькантары, гениального вратаря Нойера и феноменально быстрого защитника Дэвиса. Рекорд Бундеслиги по голевым передачам (21) от Мюллера обсуждался гораздо меньше.

Это несправедливо хотя бы потому, что Томас держится на топ-уровне дольше всех в команде, кроме Нойера. В нынешние времена футболисты в одном клубе так долго не играют, и дело не только в деньгах, как принято считать. Беда в том, что клубы все чаще меняют тренеров, а это влечет за собой смену тактики, схем, появление новых любимчиков и все такое прочее. Одно дело, когда ты Месси - в "Барсе" все тренеры отталкивались именно от его персоны. Но Мюллеру пришлось мимикрировать, дабы оставаться на плаву в Мюнхене.

Опять же, пригодился блестящий игровой интеллект. За десять с копейками лет Томас нашел себя в схемах всех тренеров "Баварии", кроме Ковача. Вероятно, поэтому Нико сейчас и в Монако.

Вдумайтесь только, при ван Гале Мюллер набегал 7000 минут и забил 30 голов; при Хайнкесе - 8700 минут, забил 40 голов и отдал 38 голевых; при Гвардиоле - 9300 минут, 66 голов, 31 ассист.

В первой части сезона-2020/21 у нападающего "Баварии" 9 голов и 10 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах. То есть, результативное действие он выполняет почти всякий раз, когда выходит на поле.

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В современном футболе, как метко подметил Макс Калиниченко, эффективность подменяет эффектность. В каком-то смысле, мы входим в эру роботов, умеющих безотказно делать то, чему их обучили. Эпоха оригиналов-импровизаторов, вроде Баджо, Кантона или Валерона, уходит в прошлое.

Мюллер был одним из первых роботов современности, и его появление вызвало смешанные эмоции. Ярчайший индивидуалист Диего Марадона, возглавлявший тогда Аргентину, вообще не воспринял Томаса всерьез. На чемпионат он взял стоячего, но все еще Верона. Надо ли напоминать, чем все закончилось?

Вместе с тем за пределами поля Мюллер остается эдаким олдскулом, который игнорирует новые веяния моды, не танцует в тик-токе, не играет в PlayStation и не изображает озабоченность изменениями климата. Томас всегда улыбчив, одет в классический или спортивный костюм, а свободное время предпочитает проводить с женой на ферме.

Даже его интервью отличаются от тех, что дает молодежь. Под монотонное "это была хорошая игра" в исполнении Эрлинга Холанда легко уснуть, а вот Мюллера порой послушать интересно. Чего стоит хотя бы привет бабушке и дедушке после полуфинала чемпионата мира. Да и "конечно, мы нацеливаемся вылететь в полуфинале" во время Евро-2016 тоже забыть трудно.

К слову сказать, эти два "концерта" Мюллер дал в футболке немецкой сборной, за которую в 2020-м не играл по решению Йоахима Лева. Тот задумал омоложение состава, чем упростил жизнь Мюллеру и усложнил себе. Сейчас лишь беспрецедентная вера руководства федерации спасает Йогги от отставки, пока фанаты все настойчивее требуют вернуть в сборную ее героя. Ну какая же это Германия без Мюллера, в самом деле?

Лев пока непреклонен, но мы отмахиваться от очевидного не будем. В нашей сборной года место Мюллера непререкаемо. А если у вас остались хоть крохотные сомнения, просто пересмотрите хорошенько 8:2 с "Барселоной" - это должно помочь.

Альтернатива. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д)

Разумеется, мы в курсе, что Холанд никакая не альтернатива Мюллеру, но так уж вышло, что другие "раумдойтеры" в сборную года попасть не заслуживали. Это касается и Гризманна, лишившегося привычной роли после переезда в "Барсу", и Алли, рассорившегося с Моуриньо, и тем более Мхитаряна с Фолландом.

Так что альтернативная схема у нас будет 4-4-2, и Холанд в ней отправится на острие, где он просто-таки неправдоподобно опасен. Пусть интервью он раздает ужасные, но 44 гола в 40 матчах прошлого сезона и 17 мячей в 14 играх текущего - это цифры праймовых Роналду и Месси.