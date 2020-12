Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Оттянутый нападающий

Чем дольше развивается футбол, тем сложнее в нем кого-то удивить. Все тактические и технические приемы изучены, и в большинстве случаев исходы матчей решает исключительно быстрота принятия общеизвестных решений.

Проще говоря, и Бускетс, и Сидорчук знают, как должен поступить опорный полузащитник, получив мяч в позиционной атаке, но у Серхио на это идет 1-2 касания, а у Сергея - 4-5. Эта разница и определяет не только индивидуальный класс футболистов, но и перспективы их команд. Чем медленнее ты играешь - тем проще сопернику тебя остановить.

Томас Мюллер играет не просто быстро, а невероятно быстро. У него не было другого выхода с самого начала, когда его, 17-летнего, впервые попробовали в основе "Баварии".

Thomas Müller made his Bayern debut 10 years ago today.



The rest is history...



Games: 441

Goals: 176

Assists: 152

Trophies: 19 pic.twitter.com/yfEa8r3JxR