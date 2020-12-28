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Брюгге потратил на трансфер Баса Доста 4 млн евро
Соперник Динамо сделал хорошее усиление
В канун католического Рождества “Айнтрахт” Франкфурт объявил о
Как объяснил спортивный директор “Айнтрахта” Фреди Бобич, переход нидерландского форварда состоялся по экономическим причинам. “Брюгге” проявил немало усилий, чтобы подписать Баса, и сделал хорошее предложение. Также мы выполнили пожелание футболиста”, – сказал Бобич.
Как информирует kicker, “Брюгге” заплатил за трансфер 31-летнего Доста четыре миллиона евро. “Айнтрахт” не получит всю сумму – 600 000 евро отправится бывшему клубу Доста лиссабонскому “Спортингу”.
Сам “Айнтрахт” потратил летом 2019 года на трансфер Доста семь миллионов евро. В 43 матчах за Франкфурт Дост забил 15 голов.
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