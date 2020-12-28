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Брюгге потратил на трансфер Баса Доста 4 млн евро

Германия
(1 голосов)

Соперник Динамо сделал хорошее усиление

Брюгге потратил на трансфер Баса Доста 4 млн евро
UA-Футбол
Новина українською

В канун католического Рождества “Айнтрахт” Франкфурт объявил о трансфере нападающего Баса Доста в “Брюгге”.

Как объяснил спортивный директор “Айнтрахта” Фреди Бобич, переход нидерландского форварда состоялся по экономическим причинам. “Брюгге” проявил немало усилий, чтобы подписать Баса, и сделал хорошее предложение. Также мы выполнили пожелание футболиста”, – сказал Бобич.

Как информирует kicker, “Брюгге” заплатил за трансфер 31-летнего Доста четыре миллиона евро. “Айнтрахт” не получит всю сумму – 600 000 евро отправится бывшему клубу Доста лиссабонскому “Спортингу”.

Сам “Айнтрахт” потратил летом 2019 года на трансфер Доста семь миллионов евро. В 43 матчах за Франкфурт Дост забил 15 голов.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бас Дост Брюгге Бундеслига Динамо (Киев) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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