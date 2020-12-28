Киммих: Победа 8:2 над Барселоной помогла нам поверить, что мы можем выиграть ЛЧ

Один из лидеров "Баварии" Йозуа Киммих дал большое интервью немецкому изданию Bild, в котором вспомнил прошедшую Лигу Чемпионов.

"Нам нужен был последний импульс, чтобы до конца поверить в свои силы. Это была победа 8:2 над "Барселоной". Она дала нам возможность поверить, что мы можем добиться чего-то великого и осуществить главную мечту.

Моя голевая передача на Комана по итогу привела меня к главному трофею в жизни. Я могу назвать её самой важной, ведь она принесла мне наилучшие эмоции.

Я пересмотрел весь финал полностью снова. У меня мурашки по коже, когда снова погружаешься в эту атмосферу и сопереживаешь всему, что происходит", - заявил Киммих.

Отметим, что в этом сезоне "Бавария" без проблем прошла групповой этап, а в 1/8 сыграет против "Лацио".