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Киммих: Победа 8:2 над Барселоной помогла нам поверить, что мы можем выиграть ЛЧ
Так в итоге и вышло
Один из лидеров "Баварии" Йозуа Киммих дал большое интервью немецкому изданию Bild, в котором вспомнил прошедшую Лигу Чемпионов.
"Нам нужен был последний импульс, чтобы до конца поверить в свои силы. Это была победа 8:2 над "Барселоной". Она дала нам возможность поверить, что мы можем добиться чего-то великого и осуществить главную мечту.
Моя голевая передача на Комана по итогу привела меня к главному трофею в жизни. Я могу назвать её самой важной, ведь она принесла мне наилучшие эмоции.
Я пересмотрел весь финал полностью снова. У меня мурашки по коже, когда снова погружаешься в эту атмосферу и сопереживаешь всему, что происходит", - заявил Киммих.
Отметим, что в этом сезоне "Бавария" без проблем прошла групповой этап, а в 1/8 сыграет против "Лацио".
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