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Спортдиректор Кристиан Хайдель, открывший Клоппа и Тухеля, вернулся в Майнц

Германия
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Карнавальный клуб находится на грани вылета

Спортдиректор Кристиан Хайдель, открывший Клоппа и Тухеля, вернулся в Майнц
UA-Футбол
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Во время рождественской паузы в чемпионате “Майнц” провел реорганизацию спортивного менеджмента.

Ранее клуб покинул спортивный директор Роувен Шредер. Его должность займет экс-тренер “Майнца” Мартин Шмидт, который работал тренером молодежной и основной команды “Майнца” с 2010 по 2017-й год. Также в “Майнц” вернулся Кристиан Хайдель, работавший спортивным директором “карнавальщиков” с 1992 по 2016-й год. Именно при Хайделе свои дебютные тренерские назначения получили Юрген Клопп и Томас Тухель. Хайдель станет членом директоров “Майнца” и будет отвечать за “стратегию, спорт и коммуникацию”.

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Хайделю и Шмидт предстоит найти нового тренера для “Майнца”. Ян-Мориц Лихте был отстранен от своих обязанностей, выиграв всего один матч в Бундеслиги с сентября. Также “Майнц” вылетел из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти “Бохуму”.

kicker информирует, что “Майнц” может возглавить бывший игрок команды Бо Свенссон, который сейчас возглавляет фарм-клуб “Зальцбурга” ФК “Лиферинг”.

“Майнц” выиграл всего один матч из 13 в Бундеслиге, и занимает в турнирной таблице предпоследнее место, опережая “Шальке”.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Майнц Мартин Шмидт Кристиан Хайдель
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