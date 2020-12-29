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Спортдиректор Кристиан Хайдель, открывший Клоппа и Тухеля, вернулся в Майнц
Карнавальный клуб находится на грани вылета
Во время рождественской паузы в чемпионате “Майнц” провел реорганизацию спортивного менеджмента.
Ранее клуб покинул спортивный директор Роувен Шредер. Его должность займет экс-тренер “Майнца” Мартин Шмидт, который работал тренером молодежной и основной команды “Майнца” с 2010 по 2017-й год. Также в “Майнц” вернулся Кристиан Хайдель, работавший спортивным директором “карнавальщиков” с 1992 по 2016-й год. Именно при Хайделе свои дебютные тренерские назначения получили Юрген Клопп и Томас Тухель. Хайдель станет членом директоров “Майнца” и будет отвечать за “стратегию, спорт и коммуникацию”.
Хайделю и Шмидт предстоит найти нового тренера для “Майнца”. Ян-Мориц Лихте был отстранен от своих обязанностей, выиграв всего один матч в Бундеслиги с сентября. Также “Майнц” вылетел из Кубка Германии, проиграв в серии пенальти “Бохуму”.
kicker информирует, что “Майнц” может возглавить бывший игрок команды Бо Свенссон, который сейчас возглавляет фарм-клуб “Зальцбурга” ФК “Лиферинг”.
“Майнц” выиграл всего один матч из 13 в Бундеслиге, и занимает в турнирной таблице предпоследнее место, опережая “Шальке”.
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