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В Дортмунде надеются на восстановление Холанда к матчу с Вольфсбургом

Германия
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Норвежец пропустил последние четыре тура Бундеслиги

В Дортмунде надеются на восстановление Холанда к матчу с Вольфсбургом
UA-Футбол
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Спортивный директор “Боруссии” Дортмунд Михаэль Цорк рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда.

Лучший бомбардир BVB пропустил последние семь матчей “Боруссии” в 2020 году из-за мышечной травмы. Холанд восстанавливался в Катаре. Дортмунд смог выиграть только один матч Бундеслиги из четырех, играя без звездного норвежца.

“Его восстановление проходит очень хорошо, мы ожидаем, что Эрлинг сможет сыграть против “Вольфсбурга” в воскресенье”, – приводит слова Цорка Bild.

Холанд забил 17 голов за “Боруссию” в 14 матчах сезона 20/21. Игра с “Вольфсбургом” состоится третьего января.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Михаэль Цорк Эрлинг Холанд
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