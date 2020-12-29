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В Дортмунде надеются на восстановление Холанда к матчу с Вольфсбургом
Норвежец пропустил последние четыре тура Бундеслиги
Спортивный директор “Боруссии” Дортмунд Михаэль Цорк рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда.
Лучший бомбардир BVB пропустил последние семь матчей “Боруссии” в 2020 году из-за мышечной травмы. Холанд восстанавливался в Катаре. Дортмунд смог выиграть только один матч Бундеслиги из четырех, играя без звездного норвежца.
“Его восстановление проходит очень хорошо, мы ожидаем, что Эрлинг сможет сыграть против “Вольфсбурга” в воскресенье”, – приводит слова Цорка Bild.
Холанд забил 17 голов за “Боруссию” в 14 матчах сезона 20/21. Игра с “Вольфсбургом” состоится третьего января.
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