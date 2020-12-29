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Левандовский - лучший спортсмен года по версии Международной спортивной прессы

Германия
(1 голосов)

Футболист опередил Льюиса Хэмилтона

Левандовский - лучший спортсмен года по версии Международной спортивной прессы
Новина українською

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы (AIPS), сообщается на официальном сайте организации.

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Левандовский набрал 16,3% голосов. Польский футболист опередил в голосовании гонщика Формулы-1 Льюиса Хэмилтона (14,3%), теннисиста Рафаэля Надаля (9,9%) и баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса (9,5%).

Лучшей спортсменкой года была признана теннисистка Наоми Осака, набравшая 13,85% голосов.

В 2020 году Левандовский вместе с "Баварией" выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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