  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. 23 гола Эрлинга Холанда в 2020 году
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

23 гола Эрлинга Холанда в 2020 году

Германия
(1 голосов)

Норвежец комфортно себя чувствует в Бундеслиге

23 гола Эрлинга Холанда в 2020 году
UA-Футбол
Новина українською

В 2020 году в карьере Эрлинга Холанда начался новый этап – норвежец присоединился к “Боруссии” Дортмунд. В своем первом матче за BVB Холанд забил три гола.

20-летний форвард сделал хет-трик в ворота “Аугсбурга” 18 января 2020 года. Всего за календарный год Холанд забил 23 гола в 23 матчах “Боруссии” в Бундеслиге, во всех турнирах в целом статистика еще более впечатляющая – 33 гола в 32 матчах.

В календарном году больше Холанда в чемпионате Германии забивал только нападающий – лучший игрок мира Роберт Левандовски (32).

Третьего января в матче с “Вольфсбургом” Холанд намерен начать голевую серию-2021. Самое время вспомнить все 23 гола, которые он забил в уходящем году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Чемпионат Германии Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...