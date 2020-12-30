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23 гола Эрлинга Холанда в 2020 году
Норвежец комфортно себя чувствует в Бундеслиге
В 2020 году в карьере Эрлинга Холанда начался новый этап – норвежец присоединился к “Боруссии” Дортмунд. В своем первом матче за BVB Холанд забил три гола.
20-летний форвард сделал хет-трик в ворота “Аугсбурга” 18 января 2020 года. Всего за календарный год Холанд забил 23 гола в 23 матчах “Боруссии” в Бундеслиге, во всех турнирах в целом статистика еще более впечатляющая – 33 гола в 32 матчах.
В календарном году больше Холанда в чемпионате Германии забивал только нападающий – лучший игрок мира Роберт Левандовски (32).
Третьего января в матче с “Вольфсбургом” Холанд намерен начать голевую серию-2021. Самое время вспомнить все 23 гола, которые он забил в уходящем году.
Everyone: 2020 was a horrible year.#BVB's Erling Haaland: pic.twitter.com/mKJpCtQ6fx— DW Sports (@dw_sports) December 30, 2020
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