Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный нападающий

Уходящий год вышел очень противоречивым во всех сферах жизни, мировой футбол не стал исключениям и также был подвержен влиянию злощасного COVID-19. Несмотря на скомканную кампанию, самый легкий и наиболее очевидный выбор в сборной 2020-го года - позиция центрального нападающего.

И это конечно же он, идеальный форвард, "убийца в штрафной площадке", холоднокровный страйкер - Роберт Левандовский. Форвард мюнхенской "Баварии" и капитан сборной Польши провел безупречный сезон, выиграл все трофеи в составе "красной машины" (а именно национальные чемпионат, Кубок и Суперкубок, взял главный еврокубок и закрепил успех победой в Суперкубке УЕФА) и по ходу дела стал лучшим снайпером Лиги чемпионов, Бундеслиги и Кубка Германии.

Поляк показал феноменальную статистику в коронавирусном году: 32-летний Роберт принял участие 45 матчах, в которых отметился 47 забитыми мячами и записал на свой счет 15 голевых передач. Особенно мощный отрезок Левандовский выдал в ЛЧ, показав отметку результативности в 1,93 гола за матч (15 голов за 10 поединков).

По итогам еврокубковой кампании Левандовский был удостоен звания лучшего нападающего Лиги чемпионов сезона 2019/20, а также получил приз лучшему футболисту Европы от УЕФА.

Если ранее Роберт был идеальным нападающим штрафной, то в 20-м году поляк стал действовать более свободно и по всему фронту атаки.

"Левандовский – идеальный форвард для стиля "Баварии". Роберт отлично ориентируется на ограниченном пространстве, выдающимся образом открывается и находит потрясающие решения с мячом", – комментировал игру поляка спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич.

В свою очередь защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике считает Левандовского самым трудным опонентом для опеки: "Для завершения он использует обе ноги и хорош при игре на втором этаже. Левандовский - король штрафной площадки. Невероятно тяжело опекать игрока, который может нанести завершающий удар любым способом".

Однако за красивой картинкой успеха польского форварда стоит огромный объем работы, терпение и изнурительные тренировки. Левандовский всегда был профессионалом до мозга костей и к 32-м годам вышел на пик карьеры игрока.

Поляк фанат здорового образа жизни. В этом форварду помагает его жена. Анна Левандовская - тренер по фитнесу и профессиональная каратистка.

"Роберт наиболее профессиональный игрок, которого я когда-либо встречал. Он 24 часа в сутки думает о правильном питании, сне и тренировках. Он всегда в обойме и никогда не травмируется, потому что сосредоточен на эти вещах. Он знает, что важно быть в лучшей форме", - лестно отзывался Пеп Гвардиола о Левандовском.

Также Левандовский уделяет огромнное внимание питанию, например, Роберт полностью исключил из своего рациона продукты молочного происхождения и лактозу. Форвард отказался от сахара и пшеничной муки, а также не пьет алкогольные напитки. А начинает прием пищи поляк с десерта, а только потом переходит к основному блюду, что по словам Роберта позволяет его организму лучше перерабатывать полезные вещества.

Стоит отметить и любимое качество поляка - мотивация, мотивация и еще раз мотивация! Левандовский полностью сосредоточен на достижении результата. Однажды перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" наставник мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал рвение поляка: "Как же Роберт себя мотивирует – это просто невероятно. У него характер победителя!"

Игра Левандовского в уходящем году была оценена в высшей степени, благодаря награде лучшему игроку уходящего года от FIFA. В итоговом голосовании Роберт обошел двух Гигантов современного футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси. 2020-й год вышел для польского нападающего НЕВЕРОЯТНЫМ!

"Выиграть этот приз во времена Месси и Роналду – это что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особый день для меня и моих партнеров по команде. Невероятное чувство. В этом году мы выиграли все, что могли. Главный момент – это, конечно, Лига чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что нужно всегда верить в мечты, и ты будешь вознагражден за это", – так Левандовский прокомментировал победу в номинации FIFA The Best.

Единственным разочарованием стало решение французского издания France Football не вручать "Золотой мяч" в текущем году, по причине коронавируса. Роберт безусловно должен был забирать свой заслуженный ЗМ...

Альтернатива: Ромалу Лукаку (миланский "Интер")

Бельгиец под руководством Антонио Конте привел в порядок свою физическую форму, скинул лишний вес, набрал тонус, подтянул тактическую выучку и вышел на новый качественный игровой уровень. Ромелу не просто исполняет функцию "столба" в штрафной площадке соперника, а обладает довольно большим арсеналом скиллов - Лукаку способен и сам замкнуть голевую атаку, и подыграть партнерам по команде, создать свободные зоны, пойти в дриблинг и на скорости убежать от защитников соперника. Универсализм форварда подтверждает тот факт, что в уходящем 2020-м году Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров под эгидой УЕФА.

27-летний Ромелу отметился во всех шести матчах плей-офф прошлого сезона Лиги Европы и помог "нерадзурри" дойти до финала турнира, где также записал на свой счет забитый мяч в ворота испанской "Севильи". Уже в текущем розыграше Лиги чемпионов Лукаку оформил два дубля в ворота менхенгладбахской "Боруссии". В национальной сборной у бельгийца также все хорошо: пять мячей Ромелу Лукаку в футболке "дьяволов" помогли команде Роберто Мартинеса выйти в финальный этап Лиги Наций.

Но все-таки, чтобы попадать в символические сборные и признаваться лучшим в мире на своей позиции, надо также приводить свои команды к трофеям и решать вопросы на ключевых стадиях соревнований. С этим бельгийцу ещё предстоит поработать - кроме чемпионства в Бельгии с "Андерлехтом" и победы в составе лондонского "Челси" в Кубке Англии в далеком 2012-м году, золотых медалей у Ромелу и нету...