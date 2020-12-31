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Левандовский признан лучшим игроком года по версии Marca
На втором месте расположился Киммих
Авторитетное испанское издание Marca составило собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года. Его возглавил форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.
Второе место занял Йозуа Киммих, который также выступает за "Баварию". Тройку лучших замкнул нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Стоит отметить, что Криштиану Роналду занял пятое место, а капитан "Барселоны" Лионель Месси — 10-е.
Лучшие футболисты 2020 года по версии Marca:
1. Роберт Левандовский ( "Бавария")
2. Йозуа Киммих ( "Бавария")
3. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ")
4. Серхио Рамос ( "Реал")
5. Криштиану Роналду ( "Ювентус")
6. Неймар ("ПСЖ")
7. Карим Бензема ("Реал")
8. Мануэль Нойер ( "Бавария")
9. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
10. Лионель Месси ("Барселона").
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