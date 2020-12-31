  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовский признан лучшим игроком года по версии Marca
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский признан лучшим игроком года по версии Marca

Германия
(1 голосов)

На втором месте расположился Киммих

Левандовский признан лучшим игроком года по версии Marca
Новина українською

Авторитетное испанское издание Marca составило собственный рейтинг лучших футболистов 2020 года. Его возглавил форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.

Второе место занял Йозуа Киммих, который также выступает за "Баварию". Тройку лучших замкнул нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду занял пятое место, а капитан "Барселоны" Лионель Месси — 10-е.

Лучшие футболисты 2020 года по версии Marca:

1. Роберт Левандовский ( "Бавария")
2. Йозуа Киммих ( "Бавария")
3. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ")
4. Серхио Рамос ( "Реал")
5. Криштиану Роналду ( "Ювентус")
6. Неймар ("ПСЖ")
7. Карим Бензема ("Реал")
8. Мануэль Нойер ( "Бавария")
9. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
10. Лионель Месси ("Барселона").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...