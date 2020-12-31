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Официально: Колашинац сменил Арсенал на Шальке

Германия
(1 голосов)

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Официально: Колашинац сменил Арсенал на Шальке
UA-Футбол
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Сеад Колашинац снова будет играть в "Шальке". Об этом передает пресс-служба немецкого коллектива.

"Шальке" арендовал защитника до конца сезона. После этого Сеад вернется в "Арсенал". Защитник уже играл в Гельзенкирхене, где провел 123 матча.

Отметим, что сейчас "Шальке" в глубоком кризисе. Они еще не побеждали в чемпионате Германии и идут на последнем месте.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Арсенал (Лондон) Сеад Колашинац
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.12.2020 в 18:53
Значит Миколенко перейдет в Арсенал
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