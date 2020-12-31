Официально: Колашинац сменил Арсенал на Шальке

Сеад Колашинац снова будет играть в "Шальке". Об этом передает пресс-служба немецкого коллектива.

"Шальке" арендовал защитника до конца сезона. После этого Сеад вернется в "Арсенал". Защитник уже играл в Гельзенкирхене, где провел 123 матча.

Отметим, что сейчас "Шальке" в глубоком кризисе. Они еще не побеждали в чемпионате Германии и идут на последнем месте.