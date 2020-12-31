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Официально: Колашинац сменил Арсенал на Шальке
Поможет удержаться в элите?
Сеад Колашинац снова будет играть в "Шальке". Об этом передает пресс-служба немецкого коллектива.
"Шальке" арендовал защитника до конца сезона. После этого Сеад вернется в "Арсенал". Защитник уже играл в Гельзенкирхене, где провел 123 матча.
???? @seadk6 is back! ????— FC Schalke 04 (@s04_en) December 31, 2020
Welcome home, Seo! ????#S04 | #Kolasinac
Отметим, что сейчас "Шальке" в глубоком кризисе. Они еще не побеждали в чемпионате Германии и идут на последнем месте.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.12.2020 в 18:53
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