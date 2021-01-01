Шальке выложит более 2 млн евро. Известны условия аренды Колашинаца из Арсенала

Накануне боснийский защитник Сеад Колашинац перешел из английского "Арсенала" в немецкий "Шальке", за который уже выступал в 2012-2017 годах.

Аренда 27-летнего футболиста обойдется рурском клуба в 2,2 миллиона евро.

Речь шла о том, что часть зарплаты игрока и дальше будет выплачивать "Арсенал". Однако Kicker предполагает, что защитник, вероятно, отказался от большей части зарплаты из-за финансовых трудностей "Шальке".

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Соглашение об аренде Сеада Колашинаца вступит в силу 4 января и будет действовать до июня 2021-му.

Защитник не сыграет за "Шальке" во встрече с "Гертой" 2 января в рамках 14-го тура Бундеслиги.

Также Сеад не будет капитаном гельзенкирхенцев, этот статус сохранит за собой опорный полузащитник испанец Омар Маскарель.