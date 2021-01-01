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Шальке выложит более 2 млн евро. Известны условия аренды Колашинаца из Арсенала

Германия
(1 голосов)

Через три года

Шальке выложит более 2 млн евро. Известны условия аренды Колашинаца из Арсенала
Новина українською

Накануне боснийский защитник Сеад Колашинац перешел из английского "Арсенала" в немецкий "Шальке", за который уже выступал в 2012-2017 годах.

Аренда 27-летнего футболиста обойдется рурском клуба в 2,2 миллиона евро.

Речь шла о том, что часть зарплаты игрока и дальше будет выплачивать "Арсенал". Однако Kicker предполагает, что защитник, вероятно, отказался от большей части зарплаты из-за финансовых трудностей "Шальке".

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Соглашение об аренде Сеада Колашинаца вступит в силу 4 января и будет действовать до июня 2021-му.

Защитник не сыграет за "Шальке" во встрече с "Гертой" 2 января в рамках 14-го тура Бундеслиги.

Также Сеад не будет капитаном гельзенкирхенцев, этот статус сохранит за собой опорный полузащитник испанец Омар Маскарель.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Арсенал (Лондон) Зеад Колашинац Сеад Колашинац Омар Маскарель
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Комментарии (1)
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sasha popov (Салехард)
01.01.2021 в 10:16
Парни, всiх вiтаю з Новим Роком! Не все в России такие дебилы как в Кремле, лично хочу поздравить всех болельщиков, пожелать всего наилучшего. Отдельный привет SEREGA111(Киев) и г. Новомосковск(ирония неуместна) (фанат фк Днепр и фк Спартак) ВЕРЮ в УКРАИНУ!!! Хлопцi, поверьте не все тут такие дебилы как на рос. тв и в Кремле СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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