Бундеслига. РБ Лейпциг сумел дожать Штутгарт

Пеллегрино Матераццо и Юлиан Нагельсманн хорошо знакомы друг с другом по совместной работе в “Хоффенхайме”, и встречу их команд в 14-м туре можно было ожидать с особым интересом. Не только из-за вышеуказанного фактора, но и из-за того, как смело и интересно “Штутгарт” играл в матчах против “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. К сожалению, с “Лейпцигом” команде Матераццо не удалось сыграть на равных.

Преимущество “Лейпцига” было неоспоримым. Гости создавали моменты после контратак, позиционного наступления, кроссов, комбинаций и стандартов. Не хватало только одного точного удара. Даже пенальти гостям реализовать не удалось – Форсберг пробил по центру, когда Кобель уже падал в угол, но вратарь “Штутгарта” успел выставить ногу и перевести мяч в перекладину.

Бесчисленное количество моментов своим партнерам создавал Анхелиньо, и неудивительно, что именно при его участии “РБ Лейпциг” забил единственный гол в матче. В середине второго тайма испанский фулбек в очередной раз выкручивал мяч в штрафную “Штутгарту”, и ему немного помог защитник “швабов” Паскаль Штенцель, подкорректировав головой траекторию навеса. Мяч удобно лег на ногу Ольмо, который открылся на дальней штанге – 1:0.

Фантастические моменты упускали Айдара, Форсберг, Серлот, Забитцер. РБ едва не поплатился за свое расточительство на 85-й минуте, когда защитник “Штутгарта” Вальдемар Антон оказался на позиции центрфорварда и пробивал в упор, но ворота “Лейпцига” спас Гулачи.

В целом “Лейпциг” наиграл на победу, заслуженно победил, и по меньшей мере до завтра возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии.

Бундеслига, 14-й тур. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” – “РБ Лейпциг” 0:1

Гол: Ольмо 67

На 22-й минуте Форсберг не реализовал пенальти (вратарь)

“Штутгарт”: Кобель – Штенцель (Мавропанос 75), Антон, Кемпф (Климович 83), Соса – Кастро (Ферстер 75), Эндо, Мангаля – Вамангитука, Калайджич (Кулибали 58), Гонсалес

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Орбан – Анхелиньо, Забитцер, Кампль (Поульсен 66), Адамс (Клостерманн 81) – Ольмо, Форсберг (Серлот 73), Айдара

Предупреждения: Штенцель 21, Соса 49 – Забитцер 42