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Байер забил лучший гол нового года, но проиграл Айнтрахту. Видеообзор матча

Германия
(1 голосов)

Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 3 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Байер забил лучший гол нового года, но проиграл Айнтрахту. Видеообзор матча
UA-Футбол
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Леверкузенский “Байер” очень удачно начал матч против “Айнтрахта” забив гол, который вероятно войдет в сборник лучших голов года через 12 месяцев. Героем эпизода стал хавбек “Байер” Адим Амири, который красиво развернулся, приняв мяч, а затем переиграл вратаря “Айнтрахта” Траппа ударом пяткой между ног. Этот мяч стал для “Байера” ложкой меда в бочке дегтя. Леверкузен слабо провел игру и справедливо проиграл “Айнтрахту” – 1:2.

Бундеслига, четырнадцатый тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт – “Байер” Леверкузен 2:1

Голы: Юнес 22, Тапсоба 54 (авт) – Амири 10

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии видео Байер (Леверкузен) Амин Юнес Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) видеоповторы Надим Амири
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