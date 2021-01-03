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Байер забил лучший гол нового года, но проиграл Айнтрахту. Видеообзор матча
Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 3 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Леверкузенский “Байер” очень удачно начал матч против “Айнтрахта” забив гол, который вероятно войдет в сборник лучших голов года через 12 месяцев. Героем эпизода стал хавбек “Байер” Адим Амири, который красиво развернулся, приняв мяч, а затем переиграл вратаря “Айнтрахта” Траппа ударом пяткой между ног. Этот мяч стал для “Байера” ложкой меда в бочке дегтя. Леверкузен слабо провел игру и справедливо проиграл “Айнтрахту” – 1:2.
Бундеслига, четырнадцатый тур. Франкфурт, “Дойче Банк Парк”
Голы: Юнес 22, Тапсоба 54 (авт) – Амири 10
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