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Терзич: Попросил Холанда притормозить
Наставник не хочет торопить норвежца после восстановления от травмы
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда после травмы.
"Холанд известен своей жаждой к игре и забитым мячам. Это одно из его главных качеств. Мы видим это в каждом поединке.
Но также мы должны быть осторожны и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно, когда он едва вернулся после травмы. Кроме того, мы спокойно хотим интегрировать его к матчам, но приятно видеть это желание, этот голод", — цитирует тренера Goal,
В этом сезоне Холанд забил 17 голов в 14 матчах. Норвежец не играл с конца ноября из-за проблем с подколенным сухожилием.
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