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Терзич: Попросил Холанда притормозить

Германия
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Наставник не хочет торопить норвежца после восстановления от травмы

Терзич: Попросил Холанда притормозить
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Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда после травмы.

"Холанд известен своей жаждой к игре и забитым мячам. Это одно из его главных качеств. Мы видим это в каждом поединке.

Но также мы должны быть осторожны и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно, когда он едва вернулся после травмы. Кроме того, мы спокойно хотим интегрировать его к матчам, но приятно видеть это желание, этот голод", — цитирует тренера Goal,

В этом сезоне Холанд забил 17 голов в 14 матчах. Норвежец не играл с конца ноября из-за проблем с подколенным сухожилием.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд Эдин Терзич
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