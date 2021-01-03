Терзич: Попросил Холанда притормозить

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич рассказал о восстановлении Эрлинга Холанда после травмы.

"Холанд известен своей жаждой к игре и забитым мячам. Это одно из его главных качеств. Мы видим это в каждом поединке.

Но также мы должны быть осторожны и сказать ему, чтобы он притормозил. Особенно, когда он едва вернулся после травмы. Кроме того, мы спокойно хотим интегрировать его к матчам, но приятно видеть это желание, этот голод", — цитирует тренера Goal,