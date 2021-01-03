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Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч четырнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
Чемпионат Германии, четырнадцатый тур
3 января. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Вольфсбург”
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Стартовые составы:
“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Витцель – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд
“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Понграчич, Брукс, Отавио – Герхардт, Арнольд – Штеффен, Шлагер, Брекало – Вегорст
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