Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Чемпионат Германии, четырнадцатый тур

3 января. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Вольфсбург”

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Стартовые составы:

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Витцель – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Понграчич, Брукс, Отавио – Герхардт, Арнольд – Штеффен, Шлагер, Брекало – Вегорст

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