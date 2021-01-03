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Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 2:0. Гора с плеч

Германия
(1 голосов)

Дортмунд добыл крайне непростую победу в игре с Вольфсбургом

Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 2:0. Гора с плеч
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, четырнадцатый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Вольфсбург” 2:0

Голы: Аканджи 66, Санчо 90+1

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Витцель – Санчо, Ройс (Джан 85), Рейна (Загаду 90+2) – Холанд (Тиггес 81)

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Понграчич (Лакруа 78), Брукс, Отавио – Герхардт (Мехмеди 71), Арнольд – Штеффен (Гинчек 87), Шлагер (Бялек 87), Брекало (Жоау Виктор 71) – Вегорст

Предупреждения: Хуммельс 25, Дилэйни 40, Холанд 80 – Штеффен 38

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига Чемпионат Германии Джейдон Санчо Эрлинг Холанд Ваут Вегхорст
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