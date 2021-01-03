Санчо забил в Бундеслиге впервые с мая прошлого года

В матче 14-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" дома победила "Вольфсбург" со счетом 2:0.

Второй гол "шмелей" в этом поединке забил вингер Джейдон Санчо. Молодой англичанин отметился забитым мячем на 90+1 минуте, после передачи Эмре Джана.

Этот гол стал первым для Санчо с конца весны - 31-го мая 2020-го года Джейдон записал на свой счет хет-трик в игре против "Падерборна".

В прошедшем чемпионате Германии английский форвард отметился 17 голами в 32 встречах, а в текущей кампании забил только 1 мяч за 12 игр.