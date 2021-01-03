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Бавария - Майнц 5:2. Сказка с плохим концом

Германия
(1 голосов)

Аутсайдер выигрывал у чемпиона 2:0, но в итоге проиграл с разгромным счетом

Бавария - Майнц 5:2. Сказка с плохим концом
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, четырнадцатый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” – “Майнц” 5:2

Голы: Киммих 50, Сане 55, Зюле 70, Левандовски 76 (пен.), Левандовски 83 – Буркхардт 32, Хак 44

“Бавария”: Нойер – Павар (Горетцка 46), Боатенг (Зюле 46), Алаба, Дэвис – Толиссо (Дуглас Коста 88), Киммих – Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг 88), Гнабри (Мусиала 76) – Левандовски

“Майнц”: Дамен – Мвене (Папелья 89), Хак, Сен-Жюст, Брозински (Штегер 80) – Латца, Фернандеш, Баррейро – Боэтиюс (Онисиво 71) – Буркхардт (Матета 80), Квайсон (Салаи 89)

Предупреждения: Боатенг 32, Алаба 62 – Боэтиюс 60

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Майнц
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