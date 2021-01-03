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Бавария - Майнц 5:2. Сказка с плохим концом
Аутсайдер выигрывал у чемпиона 2:0, но в итоге проиграл с разгромным счетом
Бундеслига, четырнадцатый тур. Мюнхен, “Альянц-Арена”
“Бавария” – “Майнц” 5:2
Голы: Киммих 50, Сане 55, Зюле 70, Левандовски 76 (пен.), Левандовски 83 – Буркхардт 32, Хак 44
“Бавария”: Нойер – Павар (Горетцка 46), Боатенг (Зюле 46), Алаба, Дэвис – Толиссо (Дуглас Коста 88), Киммих – Сане, Мюллер (Шупо-Мотинг 88), Гнабри (Мусиала 76) – Левандовски
“Майнц”: Дамен – Мвене (Папелья 89), Хак, Сен-Жюст, Брозински (Штегер 80) – Латца, Фернандеш, Баррейро – Боэтиюс (Онисиво 71) – Буркхардт (Матета 80), Квайсон (Салаи 89)
Предупреждения: Боатенг 32, Алаба 62 – Боэтиюс 60
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