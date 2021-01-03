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Флик о победе над Майнцом: В первом тайме играли не так, как хотели бы
Наставник мюнхенцев подвел итоги разгрома над "Майнцем"
Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал
"Мы внесли нужные изменения в перерыве, начали идти в борьбу, чего нам не хватало в первом тайме. До перерыва у нас были один-два момента, но и соперник был очень опасен, потому что мы почти не выигрывали единоборств в защите.
Мы хотели действовать лучше во втором тайме. Мы заиграли очень хорошо и навязали свою волю, добившись победы. Но мы все знаем, что в первом тайме играли не так, как хотели бы", – рассказал Флик.
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