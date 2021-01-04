Не дразните чемпиона. Бавария - Майнц 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Майнц, которые встречались в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги. По итогам субботы команда Флика потеряла первое место, ее подвинул Лейпциг. В игре же с Майнцом Бавария провалила первый тайм, проиграв 0:2. Но после перерыва красные доказали, это все - временные трудности, которые они способны преодолеть. Финальный свисток зафиксировал победу Баварии со счетом 5:2. Роберт Левандовски оформил дубль и довел число своих голов в текущем чемпионате до 19-ти! Мюнхенцы снова лидеры.

Немецкая Бундеслига. 14-й тур

Бавария - Майнц 5:2

Голи: Киммих 50, Сане 55, Зюле 70, Левандовсьий 76 (пен.), Левандовський 83 – Буркхардт 32, Хак 44