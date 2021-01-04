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Не дразните чемпиона. Бавария - Майнц 5:2. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бавария - Майнц, Бундеслига, 3 января 2020

Не дразните чемпиона. Бавария - Майнц 5:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Майнц, которые встречались в рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги. По итогам субботы команда Флика потеряла первое место, ее подвинул Лейпциг. В игре же с Майнцом Бавария провалила первый тайм, проиграв 0:2. Но после перерыва красные доказали, это все - временные трудности, которые они способны преодолеть. Финальный свисток зафиксировал победу Баварии со счетом 5:2. Роберт Левандовски оформил дубль и довел число своих голов в текущем чемпионате до 19-ти! Мюнхенцы снова лидеры.

Немецкая Бундеслига. 14-й тур
Бавария - Майнц 5:2
Голи: Киммих 50, Сане 55, Зюле 70, Левандовсьий 76 (пен.), Левандовський 83 – Буркхардт 32, Хак 44

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Майнц
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Комментарии (1)
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Elektrikc (Львів)
04.01.2021 в 10:08
Зима, холодно, машина довго розігрівається
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