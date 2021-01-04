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В Боруссии считают, что на Джейдона Санчо сильно повлияла история с МЮ
Впрочем, в англичанина продолжают верить
Генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с полузащитником Джейдоном Санчо и его нынешней формой. Функционер указал, что прошлым летом он мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", но немецкий клуб отказался продавать его дешевле 120 миллионов евро.
"Джейдон, возможно подсознательно был готов сменить клуб. Мне кажется, что он об этом думал слишком много и поэтому потерял легкость в мыслях. Но сейчас я заметил, что он очень сильно старается в течение последних нескольких недель. Я думаю, что ему нужно два-три гола, и это сразу улучшит его физическую форму. Он по-прежнему остается одним из величайших талантов", цитирует Ватцке ESPN.
В текущем сезоне Бундеслиги Джейдон сыграл 12 матчей, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
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