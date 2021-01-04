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"Не думаю, что это случится летом". В Боруссии высказались о возможном переходе Холанда в Реал
Но многие этого ждут
Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе Эрлинга Холанда в "Реал". Слухи об этом ходят уже достаточно долго.
"Не думаю, что это случится летом. Могу дать совет Холанду - нужно делать то, что делает Левандовский. Нужно время, чтобы созреть до уровня топ-футболиста.
Если ты хочешь играть за такой клуб как "Реал", тебе нужно быть футболистом топ-уровня", - приводит слова Ватцке Kicker.
Отметим, что контракт норвежца с немецким клубом заканчивается в 2024-м году.
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