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"Не думаю, что это случится летом". В Боруссии высказались о возможном переходе Холанда в Реал

Германия
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Но многие этого ждут

"Не думаю, что это случится летом". В Боруссии высказались о возможном переходе Холанда в Реал
UA-Футбол
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Исполнительный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном уходе Эрлинга Холанда в "Реал". Слухи об этом ходят уже достаточно долго.

"Не думаю, что это случится летом. Могу дать совет Холанду - нужно делать то, что делает Левандовский. Нужно время, чтобы созреть до уровня топ-футболиста.

Если ты хочешь играть за такой клуб как "Реал", тебе нужно быть футболистом топ-уровня", - приводит слова Ватцке Kicker.

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Отметим, что контракт норвежца с немецким клубом заканчивается в 2024-м году.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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