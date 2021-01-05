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Коман: Приятно знать, что я заинтересовал Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед
Полузащитником интересуются английские гранды
Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман отреагировал на интерес "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
"Приятно знать, что я заинтересовал такие хорошие команды, это придаёт мне дополнительную уверенность. Но у меня контракт с "Баварией" до 2023 года, я просто думаю о своём клубе. Всё хорошо, я здесь счастлив", — цитирует Комана Bild.
В нынешнем сезоне Коман принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.
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