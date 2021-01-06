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Ключевой вингер Баварии может пропустить матч против Боруссии М
Но есть один вернувшийся
В пятницу мюнхенская "Бавария" проведет важный матч чемпионата против "Боруссии" Менхенгладбах.
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Как сообщает Bild, с большой долей вероятности матч пропустит Серж Гнабри, который получил повреждение в игре против "Майца". Готов вернуться в строй Лерой Сане.
Serge Gnabry (bruised shin) is not training with the team today. Snowy conditions at Säbener Straße [???? @itstheicebird] pic.twitter.com/7hRUEMMNKv— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 6, 2021
За 14 сыгранных матчей команда Флика набрала 33 очка и лидирует в таблице.
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