Ключевой вингер Баварии может пропустить матч против Боруссии М

В пятницу мюнхенская "Бавария" проведет важный матч чемпионата против "Боруссии" Менхенгладбах.

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Как сообщает Bild, с большой долей вероятности матч пропустит Серж Гнабри, который получил повреждение в игре против "Майца". Готов вернуться в строй Лерой Сане.

Serge Gnabry (bruised shin) is not training with the team today. Snowy conditions at Säbener Straße [???? @itstheicebird] pic.twitter.com/7hRUEMMNKv — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 6, 2021

За 14 сыгранных матчей команда Флика набрала 33 очка и лидирует в таблице.