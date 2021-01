Ключевой вингер Баварии может пропустить матч против Боруссии М

В пятницу мюнхенская "Бавария" проведет важный матч чемпионата против "Боруссии" Менхенгладбах.

Как сообщает Bild, с большой долей вероятности матч пропустит Серж Гнабри, который получил повреждение в игре против "Майца". Готов вернуться в строй Лерой Сане.

Serge Gnabry (bruised shin) is not training with the team today. Snowy conditions at Säbener Straße [???? @itstheicebird] pic.twitter.com/7hRUEMMNKv