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Ключевой вингер Баварии может пропустить матч против Боруссии М

Германия
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Но есть один вернувшийся

Ключевой вингер Баварии может пропустить матч против Боруссии М
UA-Футбол
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В пятницу мюнхенская "Бавария" проведет важный матч чемпионата против "Боруссии" Менхенгладбах.

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Как сообщает Bild, с большой долей вероятности матч пропустит Серж Гнабри, который получил повреждение в игре против "Майца". Готов вернуться в строй Лерой Сане.

За 14 сыгранных матчей команда Флика набрала 33 очка и лидирует в таблице.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Серж Гнабри
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