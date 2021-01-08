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Боруссия Менхенгладбах - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Германия
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Матч пятнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире

Боруссия Менхенгладбах - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
UA-Футбол
Новина українською

“Боруссия” – один из самых неудобных соперников для “Баварии”. В 12 последних матчах против “Рекордмайстера” Гладбаха выиграл пять раз и еще дважды сыграл вничью. Это лучшие показатели среди всех команд Бундеслиги. Также “Боруссия” Менхенгладбах остается одной из трех команд, которые переигрывали “Баварию” Ханси Флика. “Жеребцы” намерены повторить свой успех, но играть против чемпиона всегда нужно до последних минут. “Бавария” в восьми последних матчах чемпионата пропускала первой, но затем отыгрывалась и не раху не проигрывала.

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

8 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии Йозуа Киммих Лерой Сане
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