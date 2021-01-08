Боруссия Менхенгладбах - Бавария. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

“Боруссия” – один из самых неудобных соперников для “Баварии”. В 12 последних матчах против “Рекордмайстера” Гладбаха выиграл пять раз и еще дважды сыграл вничью. Это лучшие показатели среди всех команд Бундеслиги. Также “Боруссия” Менхенгладбах остается одной из трех команд, которые переигрывали “Баварию” Ханси Флика. “Жеребцы” намерены повторить свой успех, но играть против чемпиона всегда нужно до последних минут. “Бавария” в восьми последних матчах чемпионата пропускала первой, но затем отыгрывалась и не раху не проигрывала.

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

8 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Бавария”

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