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Левандовский стал в ворота, Мюллер и Зюле били пенальти рабоной - ВИДЕО
Веселая тренировка мюнхенского гранда
Официальный канал "Баварии" опубликовал видео, как проводят время на тренировку Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Никлас Зюле. Польский супербомбардир стал в ворота и даже отбил несколько ударов с 11-метровой отметки от партнеров. Те в свою очередь продемонстрировали незаурядное мастерство (особенно Зюле) в исполнении пенальти рабоной.
Напомним, сегодня (8 января) "Бавария" сыграет с менхенгладбахской "Боруссией". Начало игры в 21:30. На UA-Футбол будет текстовая и видео трансляция игры.
Бонус
First-Touch-Hansi! #FlickFriday #FlickTrick#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/ZoKww6icIq— FC Bayern München (@FCBayern) January 8, 2021
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