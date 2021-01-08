Левандовский стал в ворота, Мюллер и Зюле били пенальти рабоной - ВИДЕО

Официальный канал "Баварии" опубликовал видео, как проводят время на тренировку Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Никлас Зюле. Польский супербомбардир стал в ворота и даже отбил несколько ударов с 11-метровой отметки от партнеров. Те в свою очередь продемонстрировали незаурядное мастерство (особенно Зюле) в исполнении пенальти рабоной.

Напомним, сегодня (8 января) "Бавария" сыграет с менхенгладбахской "Боруссией". Начало игры в 21:30. На UA-Футбол будет текстовая и видео трансляция игры.

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