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Роберт Левандовский возглавил рейтинг лучших игроков 2020 года в Германии по версии GGFN

Германия
(1 голосов)

Поляк провел результативный сезон

Роберт Левандовский возглавил рейтинг лучших игроков 2020 года в Германии по версии GGFN
Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский возглавил список из 100 лучших футболистов 2020 года в Германии по версии Get German Football News.

В десятке лучших также: Йозуа Киммих ("Бавария"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Томас Мюллер ("Бавария"), Давид Алаба ("Бавария"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Серж Гнабри ("Бавария"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Леон Горецка ("Бавария").

Польский форвард стал лучшим в 2020 году по версии многих популярных изданий и порталов, таких как Marca, The Guardian, Globe Soccer. Он также признан лучшим спортсменом года по версии Международной спортивной прессы и лучшим футболистом года по версии ФИФА.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (1)
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fabo67
08.01.2021 в 19:28
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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