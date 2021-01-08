Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2. Неординарный камбэк

Это было второе поражение “Баварии” в нынешнем сезоне. Всего под руководством Ханси Флика “Бавария” проиграла только четыре матча, из них дважды – “Боруссии” Менхенгладбах.

В последних восьми турах игры “Баварии” в Бундеслиге развивались по предсказуемому сценарию. Чемпион пропускал первым, а затем отыгрывался по ходу матча. Сегодня было все наоборот. “Рекордмайстер” очень мощно начал поединок. Команда Ханси Флика забрала мяч, очень хорошо включалась в прессинг после потерь и держала подальше от своих ворот Гладбах. Не было только ударов, а вместе с ними и моментов. Забить первый гол в ворота Зоммера помогла случайность. У хавбека “Боруссии” Нойхауса случилось временное помутнение в своей штрафной – он потянулся рукой к мячу в совершенно банальной ситуации. VAR сделал подсказку рефери, и Левандовски точно реализовал одиннадцатиметровый. Для него это уже двадцатый гол в Бундеслиге.

Второй удар по “Боруссии” нанес Горетцка. Он сам сыграл на опережении в центральном круге, сыграл в стенку с Сане, и мощно пробил в ближний для Зоммера угол.

2:0 для “Баварии” в первом тайме вместо привычных 0:1 или 0:2. Однако других тенденций избежать не удалось. Мануэль Нойер впервые в своей карьере пропустил в десятом матче Бундеслиги подряд.

План “Боруссии” состоял в том, чтобы активно прессинговать зону Зюле и Павара на правом фланге. У Зюле не лучший пас и стартовая скорость, Павар проводит просто провальный зон и слаб во всех компонентах. Каждый раз, когда первый дал пас второму, “Боруссия” включала свой прессинг и после отбора мяча Гладбах молниеносно проводил голевые комбинации. Штиндль отдавал разрезающий пас, Хофманн открывался за спиной Зюле. Так были забиты первый и второй голы в ворота Нойера. Забить Нойеру в ситуации один в один крайне сложно, но Хофманн два раза демонстрировал мастер-класс по хладнокровию. Он пробивал сильно и понизу, без шансов для вратаря “Баварии”.

Итак “Бавария” выигрывала 2:0, но на перерыв ушла при счете 2:2. Ханси Флик был очень раздражен, но решить игровые проблемы в раздевалке ему не удалось. Почти сразу после перерыва “Боруссия” забила третий гол. Снова Зюле отдал неточный пас на Павара, и в этот раз Хофманн выступил в роли ассистента, а Нойера пробил Нойхаус, исправившись за ошибку в первом тайме.

В последний раз “Бавария” проигрывала после 2:0 еще в 2009 году. Команда Ханси Флика приучила к своим поздним камбэкам, известно и как Роберт Левандовски любит забивать в последние 15 минут. Однако “Боруссия” защищалась крайне надежно. Игроки “Баварии” циркулировали вокруг штрафной Гладбаха, но найти возможности для потенциально опасных ударов не получалось. “Боруссия” не раз в этом сезоне упускала победы на последних минутах, но сегодня “жеребцам” удалось сохранить победный счет. 3:2!

В пятнадцати турах “Бавария” пропустила 24 гола. В субботу и воскресенье будет сыграно восемь матчей Бундеслиги, но пока только три команды (“Шальке”, “Майнц” и “Хоффенхайм”) пропустили больше чемпиона. Если бы не Нойер, было бы гораздо больше. Защита “Бавария” превратилась в хаос.

Спортдир “Баварии” Хасан Салихамиджич нервно сплюнул после финального свистка. Короткая скамейка – главный недостаток “Рекордмайстера” и Салихамиджичу не удалось летом усилить резерв команды. Проблему правого защитника решить не удалось, вышедший в старте Дуглас Коста был тенью самого себя, Рока и Шупо-Мотинг пропадают в запасе. Гладбах эффективно сыграл на слабостях “Баварии”. Соперники “Рекордмайстера” часто не верят в самих себя, но сегодняшняя игра показала – “Баварию” можно переиграть.

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах – “Бавария” 3:2

Голы: Хофманн 35, Хофманн 45, Нойхаус 48 – Левандовски 20 (пен.), Горетцка 26

"Боруссия": Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Янчке 89) – Закария (Херрманн 74), Крамер, Нойхаус, Хофманн (Вендт 89) – Штиндль (Вольф 82), Эмболо

"Бавария": Нойер – Дэвис, Алаба, Зюле, Павар – Горетцка, Киммих – Дуглас Коста (Коман 68), Мюллер, Сане – Левандовски

Предупреждения: Гинтер 62 – Зюле 63