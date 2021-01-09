Боруссия М прервала 20-матчевую беспроигрышную серию Баварии

"Боруссия" Менхенгладбах на своем поле обыграла "Баварию" (3:2) в 15-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Мюнхена потерпел первое поражение более чем за три месяца – с игры против "Хоффенхайма" (1:4) в конце сентября.

С тех пор команда тренера Ханси Флика не уступала 20 матчей во всех турнирах – 16 побед и 4 ничьих.

Ранее сообщалось, что Левандовски первым из топ-5 лиг достиг отметки в 20 голом за сезон.