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Боруссия М прервала 20-матчевую беспроигрышную серию Баварии

Германия
(2 голосов)

Мюнхенцы не уступали с сентября

Боруссия М прервала 20-матчевую беспроигрышную серию Баварии
Новина українською

"Боруссия" Менхенгладбах на своем поле обыграла "Баварию" (3:2) в 15-м туре чемпионата Германии.

Клуб из Мюнхена потерпел первое поражение более чем за три месяца – с игры против "Хоффенхайма" (1:4) в конце сентября.

С тех пор команда тренера Ханси Флика не уступала 20 матчей во всех турнирах – 16 побед и 4 ничьих.

Ранее сообщалось, что Левандовски первым из топ-5 лиг достиг отметки в 20 голом за сезон.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах)
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cabo36
09.01.2021 в 11:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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