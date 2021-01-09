Германия
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Боруссия М прервала 20-матчевую беспроигрышную серию Баварии
Мюнхенцы не уступали с сентября
"Боруссия" Менхенгладбах на своем поле обыграла "Баварию" (3:2) в 15-м туре чемпионата Германии.
Клуб из Мюнхена потерпел первое поражение более чем за три месяца – с игры против "Хоффенхайма" (1:4) в конце сентября.
С тех пор команда тренера Ханси Флика не уступала 20 матчей во всех турнирах – 16 побед и 4 ничьих.
Ранее сообщалось, что Левандовски первым из топ-5 лиг достиг отметки в 20 голом за сезон.
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cabo36
09.01.2021 в 11:08
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