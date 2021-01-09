Флик: Гладбах безжалостно воспользовался нашими ошибками

Наставник "Баварии" Ханси Флик прокомментировал поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (2:3) в 15-м туре Бундеслиги.

"На протяжении 30 минут до первого пропущенного мяча мы доминировали. Исход матча решили детали. Это неприятно, и само собой мы разочарованы.

Гладбах был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, мы задавали тон игре. Исход матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, в обороне мы принимали не лучшие решения. После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения являются частью футбола. Тем не менее, мы очень хорошо вошли в игру. Но в конце концов поражение стало результатом наших действий. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом", – цитирует наставника сайт "Баварии".