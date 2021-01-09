РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

После проигрыша “Баварии” Гладбаху “РБ Лейпциг” может подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Однако команде Нагельсманна предстоит сыграть с опасным соперником – “Боруссией” Дортмунд. BVB в этом сезоне показывает нестабильные результаты, но Холанд и Санчо так просто сдаваться на намерены.

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

9 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Якщо у вас не видно онлайн вище, відкрийте плеєр з трансляцією за прямим посиланням тут.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка «Максимальная». Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.