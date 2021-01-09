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РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги
Матч пятнадцатого тура Бундеслиги – в прямом эфире
После проигрыша “Баварии” Гладбаху “РБ Лейпциг” может подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Однако команде Нагельсманна предстоит сыграть с опасным соперником – “Боруссией” Дортмунд. BVB в этом сезоне показывает нестабильные результаты, но Холанд и Санчо так просто сдаваться на намерены.
Чемпионат Германии, пятнадцатый тур
9 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 19:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
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