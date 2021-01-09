Челси летом хочет выкупить Упамекано из Лейпцига

Английское издание Daily Mail сообщает, что защитник "Лейпцига" Дайо Упамекано может перейти в лондонский "Челси".

По информации источника, лондонцы готовы вступить в переговоры по трансферу игрока с немецким клубом. Летом в контракте 22-летнего защитника начнет действовать клаусула в размере 40 миллионов фунтов.

В стане "аристократов" ищут потенциальное усиление в центр обороны, вместо Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена и Фикайо Томори.

Упамекано также попал в трансферные списки других топ-клубов, в частности интерес к Дайо также проявляют мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и ряд клубов из АПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Германии защитник провел 13 поединков.