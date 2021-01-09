Лейпциг - Боруссия Дортмунд 1:3. Холанд, Санчо и Ройс разнесли РБ

Так всегда бывает. Стоит “Баварии” потерять очки, как и оступаются ее конкуренты. Сначала шанс приблизиться к “Рекордмайстеру” упустил “Байер”, не выиграв у “Вердера”, а затем “РБ Лейпциг”, который мог заскочить на первое место, и вовсе проиграл “Боруссии” Дортмунд.

Юлиан Нагельсманн был излишне самоуверенным перед матчем, говоря, что его команда планирует только побеждать. Но слова тренера РБ разошлись с делом. “Лейпциг” не был похож на команду, которая знает, как обыграть Дортмунд.

В первом тайме не было ни одного опасного момента. “Боруссия” за 45 минут не нанесла ни одного удара, у РБ было только три попытки. Хозяева имели больше владения, но Дортмунд очень организованно действовал без мяча.

Все изменилось после перерыва. “Боруссия” стала играть открытее, и “Лейпциг” был банально к этому не готов. Гости включили прессинг и стали находить передачами Эрлинга Холанда, который в первом тайме был невидимкой. Именно Холанд организовал первый гол в ворота РБ. Норвежец поборолся за мяч на фланге, сыграл в стенку с Ройсом и помчался к воротам “Лейпцига”. Прострел в штрафную, Ройс продлил пяткой, а дальней штанге Санчо был сам.

“Боруссия” принялась обстреливать ворота Гулачи. Моменты имели Ройс, Санчо, Холанд. Удар норвежца кипер “Лейпцига” перевел в перекладину, но затем в каркас ворот ударил и Ольмо – “Боруссию” спасла штанга.

Это был один из немногих моментов у ворот Бюрки. “Боруссия” атаковала больше и забила еще два очень красивых гола. Сначала Холанд показал удивительный дриблинг, Санчо разыграл треугольник с Джаном и Геррейру и выполнил навес на дальнюю штангу, позволив Холанду забить головой, а затем норвежец сделал дубль, замкнув точный пас Ройса.

“Лейпциг” смог провести один мяч только в самом конце игры – свой дебютный гол в Бундеслиге забил Серлот.

Санчо, Ройс и Холанд сегодня показали высочайший индивидуальный класс, но нужно отметить и то, как хорошо Дортмунд оборонялся и играл без мяча. Возможно, у Эдина Терзича начинает что-то получаться в BVB. Однако с “Боруссией” ни в чем нельзя быть уверенным.

Бундеслига, 15-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд 1:3

Голы: Серлот 90 – Санчо 55, Холанд 71, Холанд 84

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Хальстенберг, Упамекано, Орбан – Анхелиньо, Забитцер (Клостерманн 61), Айдара (Хван 71), Адамс – Форсберг (Серлот 61), Ольмо – Поульсен (Самарджич 88)

“Боруссия”: Бюрки – Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье – Дилэйни (Загаду 69), Витцель (Джан 30) – Рейна, Ройс (Брандт 85), Санчо (Тиггес 85) – Холанд

Предупреждения: Дилэйни 32, Аканджи 73