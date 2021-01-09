19-летний нападающий Шальке стал первым американцем, который оформил хет-трик в Бундеслиге

"Шальке" дома победил "Хоффенхайм" со счетом 4:0 в рамках 15-го тура Бундеслиги. Молодой форвард хозяев Мэттью Хопп записал в свой актив хет-трик, тем самым став первым в истории американцем, кому удавалось забить трижды в одной встрече чемпионата Германии.

Это всего пятый поединок нападающего в Бундеслиге. Заметим, что три раза результативную передачу на Хоппа отдал автор четвертого гола в матче Амин Харит.

Эта победа стала первой за почти год (30 поединков без выигрышей) для гельзенкирхенцев и помогла команде переместиться на 19-е место Бундеслиги, опустив на дно таблицы "Майнц". При отсутствии победы в этом поединке, "Шальке" мог повторить рекорд чемпионата Германии, который единолично держался на протяжении 55 лет - в сезоне 1965/1966 клуб "Тасмания Берлин" не мог выиграть на протяжении 31-го матча.