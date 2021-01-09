Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
19-летний нападающий Шальке стал первым американцем, который оформил хет-трик в Бундеслиге
Гельзенкирхенцы благодаря этому наконец-то победили
"Шальке" дома победил "Хоффенхайм" со счетом 4:0 в рамках 15-го тура Бундеслиги. Молодой форвард хозяев Мэттью Хопп записал в свой актив хет-трик, тем самым став первым в истории американцем, кому удавалось забить трижды в одной встрече чемпионата Германии.
Это всего пятый поединок нападающего в Бундеслиге. Заметим, что три раза результативную передачу на Хоппа отдал автор четвертого гола в матче Амин Харит.
Эта победа стала первой за почти год (30 поединков без выигрышей) для гельзенкирхенцев и помогла команде переместиться на 19-е место Бундеслиги, опустив на дно таблицы "Майнц". При отсутствии победы в этом поединке, "Шальке" мог повторить рекорд чемпионата Германии, который единолично держался на протяжении 55 лет - в сезоне 1965/1966 клуб "Тасмания Берлин" не мог выиграть на протяжении 31-го матча.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Дмитрий Хлебас
- Заря может усилиться лучшим бомбардиром УПЛ – источник
- Хлебас перешел в Колос, Мудрик вернулся в Шахтер. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО