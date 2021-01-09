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19-летний нападающий Шальке стал первым американцем, который оформил хет-трик в Бундеслиге

Германия
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Гельзенкирхенцы благодаря этому наконец-то победили

19-летний нападающий Шальке стал первым американцем, который оформил хет-трик в Бундеслиге
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"Шальке" дома победил "Хоффенхайм" со счетом 4:0 в рамках 15-го тура Бундеслиги. Молодой форвард хозяев Мэттью Хопп записал в свой актив хет-трик, тем самым став первым в истории американцем, кому удавалось забить трижды в одной встрече чемпионата Германии.

Это всего пятый поединок нападающего в Бундеслиге. Заметим, что три раза результативную передачу на Хоппа отдал автор четвертого гола в матче Амин Харит.

Эта победа стала первой за почти год (30 поединков без выигрышей) для гельзенкирхенцев и помогла команде переместиться на 19-е место Бундеслиги, опустив на дно таблицы "Майнц". При отсутствии победы в этом поединке, "Шальке" мог повторить рекорд чемпионата Германии, который единолично держался на протяжении 55 лет - в сезоне 1965/1966 клуб "Тасмания Берлин" не мог выиграть на протяжении 31-го матча.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига х
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Источник:
Squawka

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