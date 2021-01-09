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Холанд больше всех забил за 25 матчей и установил рекорд Бундеслиги
Эрлинг оформил дубль в ворота "Лейпцига" и достиг отметки в 25 голов в чемпионате Германии
В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская
Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд оформил в этом поединке дубль. Норвежец отметился забитыми мячами на 71-й и 84-й минутах.
Благодаря этим мячам 20-летний Холанд установил рекорд немецкого национального первенства - нападающий забил 25 голов в своих первых 25-ти матчах чемпионата Германии.
Ранее рекорд по количеству голов в первых 25-ти поединках принадлежал бывшему игроку "Гамбурга" Уве Зеелеру - 23 гола.
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Источник:Gracenote
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