Холанд больше всех забил за 25 матчей и установил рекорд Бундеслиги

В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде переиграла "Лейпциг" со счетом 3:1.

Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд оформил в этом поединке дубль. Норвежец отметился забитыми мячами на 71-й и 84-й минутах.

Благодаря этим мячам 20-летний Холанд установил рекорд немецкого национального первенства - нападающий забил 25 голов в своих первых 25-ти матчах чемпионата Германии.

Ранее рекорд по количеству голов в первых 25-ти поединках принадлежал бывшему игроку "Гамбурга" Уве Зеелеру - 23 гола.