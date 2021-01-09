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Холанд больше всех забил за 25 матчей и установил рекорд Бундеслиги

Германия
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Эрлинг оформил дубль в ворота "Лейпцига" и достиг отметки в 25 голов в чемпионате Германии

Холанд больше всех забил за 25 матчей и установил рекорд Бундеслиги
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В рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде переиграла "Лейпциг" со счетом 3:1.

Форвард "шмелей" Эрлинг Холанд оформил в этом поединке дубль. Норвежец отметился забитыми мячами на 71-й и 84-й минутах.

Благодаря этим мячам 20-летний Холанд установил рекорд немецкого национального первенства - нападающий забил 25 голов в своих первых 25-ти матчах чемпионата Германии.

Ранее рекорд по количеству голов в первых 25-ти поединках принадлежал бывшему игроку "Гамбурга" Уве Зеелеру - 23 гола.

Холанд больше всех забил за 25 матчей и установил рекорд Бундеслиги - изображение 1

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига РБ Лейпциг Эрлинг Холанд
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Источник:
Gracenote

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