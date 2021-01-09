Прорыв. Шальке – Хоффенхайм 4:0. Обзор матча и видео голов

“Шальке” удалось избежать повторения антирекорда “Тасмании” Берлин и прервать свою серию из 30 матчей без побед. В домашней игре “кнаппен” разгромили “Хоффенхайм”, забив четыре безответных мяча. Героем матча стал 19-летний форвард “Шальке” Мэттью Хоппи. Для него это были первые голы в Бундеслиги, и он стал первым американцем, оформившим в чемпионате Германии хет-трик. Три раза Хоппи забивал после ассистов Арит. Затем марокканец сам забил гол, который стал последним в матче. 4:0 в пользу “Шальке”.

Бундеслига, 15-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Хоффенхайм” 4:0

Голы: Хоппи 42, Хоппи 57, Хоппи 63, Арит 79