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Прорыв. Шальке – Хоффенхайм 4:0. Обзор матча и видео голов
Шальке – Хоффенхайм ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 9 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“Шальке” удалось избежать повторения антирекорда “Тасмании” Берлин и прервать свою серию из 30 матчей без побед. В домашней игре “кнаппен” разгромили “Хоффенхайм”, забив четыре безответных мяча. Героем матча стал 19-летний форвард “Шальке” Мэттью Хоппи. Для него это были первые голы в Бундеслиги, и он стал первым американцем, оформившим в чемпионате Германии хет-трик. Три раза Хоппи забивал после ассистов Арит. Затем марокканец сам забил гол, который стал последним в матче. 4:0 в пользу “Шальке”.
Бундеслига, 15-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
Голы: Хоппи 42, Хоппи 57, Хоппи 63, Арит 79
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