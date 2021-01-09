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Прорыв. Шальке – Хоффенхайм 4:0. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Шальке – Хоффенхайм ⋉ 4:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 9 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Прорыв. Шальке – Хоффенхайм 4:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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“Шальке” удалось избежать повторения антирекорда “Тасмании” Берлин и прервать свою серию из 30 матчей без побед. В домашней игре “кнаппен” разгромили “Хоффенхайм”, забив четыре безответных мяча. Героем матча стал 19-летний форвард “Шальке” Мэттью Хоппи. Для него это были первые голы в Бундеслиги, и он стал первым американцем, оформившим в чемпионате Германии хет-трик. Три раза Хоппи забивал после ассистов Арит. Затем марокканец сам забил гол, который стал последним в матче. 4:0 в пользу “Шальке”.

Бундеслига, 15-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” – “Хоффенхайм” 4:0

Голы: Хоппи 42, Хоппи 57, Хоппи 63, Арит 79

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) Амин Арит
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