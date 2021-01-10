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РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 1:3. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 9 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 1:3. Обзор матча и видео голов
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“РБ Лейпциг” не воспользовался шансом выйти на первое место в Бундеслиге, проиграв в домашнем матче “Боруссии” Дортмунд. Гости не нанесли по воротам РБ ни одного удара до перерыва, но провели образцовый второй тайм. Ройс, Санчо и Холанд организовали три головокружительных гола в ворота “Лейпцига”, на что хозяева смогли ответить только мячом Серлота на последних минутах. Дортмунд торжествует – 3:1.

Бундеслига, 15-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” – “Боруссия” Дортмунд 1:3

Голы: Серлот 90 – Санчо 55, Холанд 71, Холанд 84

Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке здесь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Бундеслига Чемпионат Германии видео видеоповторы РБ Лейпциг Джейдон Санчо Эрлинг Холанд
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