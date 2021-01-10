Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд 1:3. Обзор матча и видео голов
РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 9 января ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
“РБ Лейпциг” не воспользовался шансом выйти на первое место в Бундеслиге, проиграв в домашнем матче “Боруссии” Дортмунд. Гости не нанесли по воротам РБ ни одного удара до перерыва, но провели образцовый второй тайм. Ройс, Санчо и Холанд организовали три головокружительных гола в ворота “Лейпцига”, на что хозяева смогли ответить только мячом Серлота на последних минутах. Дортмунд торжествует – 3:1.
Бундеслига, 15-й тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
Голы: Серлот 90 – Санчо 55, Холанд 71, Холанд 84
Если у вас не видно видео, откройте плеер по прямой ссылке
Популярное сейчас
- Вакула может перейти из Шахтера в Десну
- Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова
- Максимов: Ворскла попрощается с шестью игроками
- Мхитарян останется в Роме, Эвертон готов продать Кина ПСЖ. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО