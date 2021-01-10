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Бундеслига. Штутгарт разгромил на выезде Аугсбург

Германия
(1 голосов)

Швабы прекрасно чувствуют себя в гостях

Бундеслига. Штутгарт разгромил на выезде Аугсбург
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Штутгарт” пять выигрывал в нынешнем сезоне Бундеслиге, и вся пять раз – на выезде. Сегодня команда Пеллегрино Матараццо расправилась в гостевой игре с “Аугсбургом”, своим соседом по турнирной таблице.

“Аугсбург” испытывает дефицит на позиции центрбека и тренер баварцев Хайко Херрлих решил в отрядить в оборону номинального хавбека Рани Хедира и резервиста Оксфорда. Не помогло. “Штутгарт” полностью обыгрывал хозяев и отправился на перерыв выигрывая 2:0.

После перерыва Рихтер подарил надежду “Аугсбургу”, отыграв один мяч, но “Штутгарт” быстро забил третий, а после того как Рихтер удалился с поля “швабы” провели четвертый мяч. Закономерная победа “Штутгарта”.

Бундеслига, 15-й тур. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” – “Штутгарт” 1:4

Голы: Рихтер 46 – Гонсалес 10 (пен.), Вамангитука 29, Кастро 61, Дидави 87

“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Хедира (Грегорич 46), Удуохай – Калиджури, Штробль, Груэсо (Хан 66), Яго (Педерсен 66) – Рихтер, Нидерлехнер (Саренрен-Базее 86), Варгас (Гумны 66)

“Штутгарт”: Кобель – Соса, Кемпф, Антон, Штенцель – Кастро (Ферстер 77), Эндо (Клемент 90), Мангаля – Гонсалес (Кулибали 86), Климович (Дидави 77), Вамангитука (Калайджич 86)

Предупреждения: Груэсо 23, Рихтер 73 – Антон 32, Эндо 50

Удаление: Рихтер 76

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Штутгарт (Германия) Аугсбург
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