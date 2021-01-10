Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Герта снова разочаровала, проиграв Арминии
Билефельд отталкивается от зоны вылета
Бундеслига, 15-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”
“Арминия” Билефельд – “Герта” Берлин 1:0
Гол: Ябо 64
“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен (Лукоки 76) – Доан (Суку 90+4), Кунзе, Хартель (Майер 90+4), Ябо (Гебауэр 87) – Клос, Кордова (Шипплок 76)
“Герта”: Шволов – Платтенхардт (Нганкам 46, Пентек 66), Альдерете, Штарк, Пекарик (Зефейк 73) – Дарида (Нетц 72), Тузар, Гендузи – Миттельштедт, Кордоба, Лукебакио
Предупреждения: Лаурсен 26 – Пекарик 51
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь открыл зимнюю серию, Заря назвала соперников. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- WTA. Абу-Даби. Костюк разгромила Зиданшек и вышла в четвертьфинал турнира
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...