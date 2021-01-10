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Бундеслига. Герта снова разочаровала, проиграв Арминии

Германия
(1 голосов)

Билефельд отталкивается от зоны вылета

Бундеслига. Герта снова разочаровала, проиграв Арминии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 15-й тур. Билефельд, “Шуко-Арена”

“Арминия” Билефельд – “Герта” Берлин 1:0

Гол: Ябо 64

“Арминия”: Ортега – Брюннер, Пайпер, Нильссон, Лаурсен (Лукоки 76) – Доан (Суку 90+4), Кунзе, Хартель (Майер 90+4), Ябо (Гебауэр 87) – Клос, Кордова (Шипплок 76)

“Герта”: Шволов – Платтенхардт (Нганкам 46, Пентек 66), Альдерете, Штарк, Пекарик (Зефейк 73) – Дарида (Нетц 72), Тузар, Гендузи – Миттельштедт, Кордоба, Лукебакио

Предупреждения: Лаурсен 26 – Пекарик 51

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В статье: Герта (Берлин) Бундеслига Чемпионат Германии Арминия (Билефельд)
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