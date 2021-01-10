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Нойер признан игроком года в сборной Германии по итогам 2020 года

Германия
(1 голосов)

Мануэль набрал больше половины всех голосов

Нойер признан игроком года в сборной Германии по итогам 2020 года
Новина українською

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим футболистом национальной сборной Германии 2020-го года по мнению болельщиков. Об этом сообщил сайт немецкой футбольной федерации.

По итогам голосования вратарь набрал 57,8% голосов. Второе место занял вингер "Баварии" Серж Гнабри с 15%, а тройку лучших замкнул защитник дортмундской "Боруссии" Маттиас Гинтер - 9,3%.

В 2020-м году 34-летний Нойер выступал вместе со своей сборной в элитном дивизионе Лиги Наций, а в составе клуба выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок Европы, а также победил в Кубке и Суперкубке Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Сборная Германии
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Источник:
fanclub.dfb.de

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