Нойер признан игроком года в сборной Германии по итогам 2020 года

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер признан лучшим футболистом национальной сборной Германии 2020-го года по мнению болельщиков. Об этом сообщил сайт немецкой футбольной федерации.

По итогам голосования вратарь набрал 57,8% голосов. Второе место занял вингер "Баварии" Серж Гнабри с 15%, а тройку лучших замкнул защитник дортмундской "Боруссии" Маттиас Гинтер - 9,3%.

В 2020-м году 34-летний Нойер выступал вместе со своей сборной в элитном дивизионе Лиги Наций, а в составе клуба выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Суперкубок Европы, а также победил в Кубке и Суперкубке Германии.