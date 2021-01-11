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Алаба высказался относительно неопределенности со своим будущим
На данном этапе Давида интересует успешность текущего сезона в составе "Баварии"
Защитник "Баварии" Давид Алаба прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мюнхенского клуба.
"Влияет ли на мою игру неопределенность с контрактом? Нет, абсолютно нет. Лично я не считаю, что у меня все плохо в этом сезоне. Я не изменил свой стиль игры по сравнению с прошлым годом.
Я уже много раз говорил об этом: все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с "Баварией", – заявил австриец.
Текущее соглашение 28-летнего Алабы с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. В нынешней кампании Давид во всех турнирах провел 20 матчей.
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