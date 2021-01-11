Алаба высказался относительно неопределенности со своим будущим

Защитник "Баварии" Давид Алаба прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мюнхенского клуба.

"Влияет ли на мою игру неопределенность с контрактом? Нет, абсолютно нет. Лично я не считаю, что у меня все плохо в этом сезоне. Я не изменил свой стиль игры по сравнению с прошлым годом.

Я уже много раз говорил об этом: все, что действительно имеет значение для меня, – еще один успешный сезон с "Баварией", – заявил австриец.