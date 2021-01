Лейпциг не будет продавать Дайо Упамекано зимой

Итальянский журналист Фабрицио Романо прокоментировал в своем твиттере информацию о том, что Дайо Упамекано не будут продавать в январе. Несмотря на то, что многие клубы заинтересованы 22-летним футболистом и готовы начать переговоры с его агентом. Как было сказано, французский защитник "Лейпцига" может покинуть клуб летом. Стоимость сделки будет составлять 42 миллионов евро.

RB Leipzig are not open to sell Dayot Upamecano in January. He’s expected to leave the club next summer - many clubs interested and set to open talks with his agent. The release clause value is €42m. ⛔️ #transfers #Leipzig