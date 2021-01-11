  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лейпциг не будет продавать Дайо Упамекано зимой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейпциг не будет продавать Дайо Упамекано зимой

Германия
(1 голосов)

Он покинет клуб летом

Лейпциг не будет продавать Дайо Упамекано зимой
Новина українською

Итальянский журналист Фабрицио Романо прокоментировал в своем твиттере информацию о том, что Дайо Упамекано не будут продавать в январе. Несмотря на то, что многие клубы заинтересованы 22-летним футболистом и готовы начать переговоры с его агентом. Как было сказано, французский защитник "Лейпцига" может покинуть клуб летом. Стоимость сделки будет составлять 42 миллионов евро.

Упамекано также попал в трансферные списки других клубов, в частности интерес к футболисту проявляли "Бавария", лондонский "Челси", мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и ряд клубов из АПЛ.

В текущем сезоне Бундеслиги, 22-летний футболист провел 14 выступлений, в которых забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига РБ Лейпциг Дайо Упамекано
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...