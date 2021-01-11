Терзич станет новым Фликом? Тактический разбор матча РБ Лейпциг - Боруссия Д

Центральный матч 15 тура немецкой Бундеслиги прошел в Лейпциге. Хозяева "Ред Булл Арены" принимали дортмундскую "Боруссию". Помимо яркой афиши это противостояние имело важнейшее турнирное значение.

поражения "Баварии" в Менхенгладбахе у команды Юлиана Нагельсманна были отличные шансы выйти на первое место в турнирной таблице, практически отцепив от чемпионской гонки Дортмунд. Соответственно, для "Боруссии" результат этого матча имел стратегическое значение – не пустить конкурента в отрыв, в идеале сократить разницу очков. В случае победы хозяев поля "Лейпциг" обошел бы "Баварию" и оторвался бы от "шмелей" на 9 очков.

Несмотря на достаточно самоуверенные высказывания Нагельсманна перед матчем, Дортмунд по всем статьям переиграл "красного быка". "Боруссия" улучшила свои позиции в борьбе за заветную лигочемпионовскую четверку и сохранила шансы для решения задачи-максимум. Мало кому верится в свержение монархии в Бундеслиге, но пока "Лейпциг", "Байер" и Дортмунд не отпускают "Баварию", каждая из этих трех замечательных команд вправе рассчитывать на то, что при определенном стечении обстоятельств на финише сезона удастся протянуть руку к салатнице.

Немецкая Бундеслига. 15 тур

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 1:3

Голы: Серлот 90 – Санчо 55, Холанд 71, Холанд 84

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Орбан, Анхелиньо, Забитцер (Клостерманн 61), Айдара (Хван 71), Адамс, Форсберг (Серлот 61), Ольмо, Поульсен (Самарджич 88)

"Боруссия": Бюрки, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Менье, Дилэйни (Загаду 69), Витцель (Джан 30), Рейна, Ройс (Брандт 85), Санчо (Тиггес 85), Холанд

Предупреждения: Дилэйни 32, Аканджи 73

Перед матчем обе команды испытывали кадровые проблемы. Думаю, бравада Нагельсманна – это, прежде всего, попытка добавить уверенности своим игрокам. По разным причинам хозяева не могли рассчитывать на восьмерых футболистов, большая часть которых – это реальные кандидаты на место в стартовом составе. Кадровые проблемы ударили по потенциалу скамейки запасных. Нагельсманн не имел достаточного ресурса, чтобы реально усилить игру своей команды во втором тайме, когда этого требовала ситуация.

"Я уже запланировал победу в этом матче, - заявил перед игрой главный тренер "РБ". - Мы в отличной форме, у нас отличное настроение, да и статистика говорит в нашу пользу. Дортмунд — наш непосредственный конкурент, поэтому успех будет очень кстати. Это может показаться самоуверенностью, но у меня хватит наглости сказать, что с момента нашей последней встречи с "Боруссией" мы здорово прибавили, и это уже будет совсем другая игра. Да, мы снова не сможем сыграть в сильнейшем составе, но это меня совершенно не пугает. Мы сильны именно как команда, а когда ребята поймали волну, их уже не остановить, кто бы ни вышел на поле".

Нагельсманн явно недооценил возможности команды Эдина Терзича. На мой взгляд, Боруссия выдала свой лучший матч в сезоне. "Шмели" быстро впитывают идеи нового главного тренера и принимают принципы его игры. Не прошло и месяца после отставки Люсьена Фавра, а команда заиграла в более вертикальный футбол, с организованным и интенсивным высоким прессингом. Контрпрессинг Терзича также впечатлил. Боруссия практически не дала сыграть "Лейпцигу".

Матч можно смело делить на два отрезка. Эти периоды имеют четкие и официальные границы. Характер игры в обоих таймах имел кардинальные отличия. До перерыва – равная борьба с визуальным преимуществом хозяев поля, в которой обе команды своими эффективными проактивными методами обороны практически не оставляли друг-другу шансов в атакующих взаимодействиях. Второй тайм – это период доминирования гостей.

Собственно после матча это признал и сам Нагельсманн:

"Мы хорошо играли в первом тайме, владели мячом, но не могли закрепиться на их половине поля. Во второй половине матча нам мало что удавалось из того, что мы делали в первой. Наша структура игры развалилась, а Дортмунд воспользовался нашими потерями и забил красивые голы. "Лейпциг" проиграл впервые за 10 матчей, и это разочаровывает, потому что произошло в матче с прямым конкурентом. Мы бы хотели создать девятиочковый отрыв от него, но, откровенно говоря, "Боруссии" заслуженно выиграла".

Триумфатор матча – Эдин Терзич, по горячим следам поделился секретом успеха:

"Конечно, в 15 туре не решаются турнирные задачи команд, но мы знали, что эта игра имеет важное стратегическое значение для "Боруссии". Во многом результат этого матча должен был предопределить наши дальнейшие ориентиры. В первой половине матча у нас были проблемы. Мы сделали 112 неточных передач, из них – 110 в первом тайме. После перерыва команда наладила игру в пас, стала чаще выходить из-под прессинга и была вознаграждена за это тремя шедеврами".

Конечно, Терзич утрировал, во втором тайме качество точных передач "Боруссии" выросло всего на 2%, но их эффективность выросла в разы. Главной ударной силой гостей в атаке было трио – Холанд, Ройс, Санчо. Во многом индивидуальное мастерство этих исполнителей определило ход и итог матча.

Как мы уже отмечали, базовыми схемами "Лейпцига" и "Боруссии" были 3-1-4-2 и 4-2-3-1 соответственно. Разберемся с фазовыми перестроениями команд.

Практически все общедоступные статистические ресурсы скатали ошибочную формацию хозяев поля с официального сайта Бундеслиги – 3-4-2-1. Это не соответствует действительности. "Лейпциг" использовал гибридную схему, которая трансформировалась в переходных фазах. С мячом команда Нагельсманна поддерживала структуру 3-1-4-2 или 3-3-2-2 (в зависимости от стадии позиционной атаки).

Единственного опорного играл Забитцер, за правый фланг отвечал универсал Адамс, за левый – Анхелиньо. Группу атаки составляли пара "восьмерок" - Ольмо и Айдара и дуэт форвардов – Поульсен и Форсберг.

В фазе игры без мяча обе команды включали контрпрессинг, если этот агрессивный метод не приносил плодов, и хозяева и гости перестраивались в низком блоке на структуру 4-4-2.

Это классический переход с 4-2-3-1. У "Лейпцига" структура была посложней.

При переходе в позиционную оборону правый латераль Адамс садился в линию обороны, а Анхелиньо оставался левым хавбеком. Разные функции фланговых игроков формировали в фазе игры без мяча две линии обороны 4-4. В паре форвардов швед чаще действовал глубже, чем датчанин.

Первый тайм – это торжество прессинга. Обе команды были хороши в этом аспекте. На скриншоте выше – структура билд-апа Дортмунда и ориентировки игроков РБ. При розыгрыше мяча Витцель смещался к линии штрафной, а центрбеки опускались до уровня вратарской.

А на схеме ниже – нестандартный пример розыгрыша от "Лейпцига". Вратарь и четыре защитника создали линию на уровне вратарской, провоцируя максимально высокий прессинг со стороны соперника.

В первом тайме "шмели" были очень осторожны. Именно действия гостей сделали игру максимально закрытой. После перерыва "Боруссия" неожиданно агрессивно пошла в атаку. "Лейпциг" оказался не готов. Длинные и средние передачи, эффективный контрпрессинг и отличное взаимодействие Холанда, Ройса и Санчо в финальной трети поля регулярно приводили к опасным моментам у ворот Гулачи. "Лейпциг" отвечал, но кроме гола вышедшего на замену Александра Серлота запомнился лишь удар в штангу Ольмо (самый активный в атаке у хозяев).

В атакующих действиях РБ заваливался на левый фланг. Почти половина всех ТТД хозяев поля были зафиксированы в этой вертикальной зоне. Гости также атаковали своим левым флангом.

"Лейпциг" не был плох. Слишком хороша была "Боруссия". Даже когда Дортмунд переходил в зональную оборону средним блоком, игроки в линиях не просто выжимали из своих вертикальных коридоров мяч, они показательно выжигали свои зоны ответственности показательными интенсивными и решительными рывками.

Думаю, что Нагельсманн сознательно зеркалил 4-2-3-1 соперника для персональных ориентировок при давлении. Но на данном этапе "Боруссия" оказалась в лучшей интегральной готовности.

После травмы Витцеля еще в первом тайме на поле вышел Джан, который провел очень качественный матч. После серии замен в середине второго тайма Нагельсманн пытался изменить ход игры переходом на схему 4-2-2-2, но единственное, на что оказались способны хозяева поля – это гол престижа при счете 0:3.

В конце материала предлагаю оценить статистические показатели команд:

Большую часть своих ударов "Лейпциг" нанес из-за пределов штрафной. Гости, напротив, из пределов штрафной били чаще, они нанесли 12 ударов. Самым активным футболистов в плане завершения атак был Холанд. Два из пяти ударов норвежца оказались результативными.

Красным цветом обозначены показатели, в которых успешней оказался "Лейпциг", желтым – "Боруссия"

На фоне потерь конкурентов "Боруссия" поправила свое турнирное положение. Команда Эдина Терзича находится на четвертом месте и на пять очков отстает от сохранившей лидерство "Баварии". Результат и уровень игры на "Ред Булл Арене" добавят Дортмунду уверенности в собственных силах. Вполне возможно, что слухи о том, что Терзич временщик и летом его сменит Марко Розе – так и останутся слухами. Станет ли Эдин новым Фликом, покажет время. Но. после такого матча очень интересно будет следить за его деятельностью в Дортмунде. На мой взгляд, в плане оборонительных действий это был один из лучших матчей "шмелей" со времен Клоппа.

Что касается "Лейпцига", команда Нагельсманна ничего не потеряла, кроме новых возможностей. Она по-прежнему вторая с двухочковым отставанием от "Баварии".

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