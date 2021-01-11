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"Он важен и для клуба, и для сборной". Филипп Лам хвалит прогресс Киммиха

Германия
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"Он важен и для клуба, и для сборной". Филипп Лам хвалит прогресс Киммиха
UA-Футбол
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Экс-капитан и лидер "Баварии" Филипп Лам высказался о прогрессе игрока мюнхенцев Йозуа Киммиха.

"Йоуза из года в год стремительно прогрессирует и сейчас очень важен как для клуба, так и для сборной. Он очень важен, так как может закрыть сразу несколько позиций.

Гвардиола первым стал использовать его и сыграл важную роль в его становлении. Тогда он получил важный опыт и сейчас близок к статусу игрока мирового уровня.

В "Баварии" есть целый ряд важных игроков - Нойер, Мюллер, Левандовский, Боатенг. Они помогали клубу доминировать в прошлые годы, но их время подходит к концу и скоро появятся новые лидеры. Это будет время Киммиха", - приводит слова Лама Kicker.

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Отметим, что в текущем сезоне Киммих успел отыграть 14 матчей, забил четыре гола и отдал девять голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филипп Лам Йозуа Киммих
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