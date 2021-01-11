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Ослабляя конкурентов. Бавария проявляет интерес к одному из лидеров Боруссии М
Недавно смогли с ним познакомиться
Мюнхенская "Бавария" внимательно следит за прогрессом Флориана Нойхауса.
В контракте ключевого футболиста "Боруссии" Менхенгладбах есть клаусула, которая равна 40 миллионам евро. Также интерес к Нойхаусу проявляет "Реал".
FC Bayern have expressed their interest in Borussia Mönchengladbach midfielder Florian Neuhaus. Neuhaus has a release clause in his contract of over €40m. Real Madrid are also monitoring the player very closely [@SkySportNewsHD] pic.twitter.com/yIvLbq8Lfi— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 11, 2021
Флориан - ключевой игрок в команде Марко Розе, который в текущем сезоне совершил девять результатвных действий (4+5) в 22-х играх. Его контракт истекает летом 2024-го.
Отметим, что в прошлую пятницу "Боруссия" обыграла "Баварию" со счетом 3:2. На счету Нойхауса победный гол.
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