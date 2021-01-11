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Ослабляя конкурентов. Бавария проявляет интерес к одному из лидеров Боруссии М

Германия
(2 голосов)

Недавно смогли с ним познакомиться

Ослабляя конкурентов. Бавария проявляет интерес к одному из лидеров Боруссии М
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" внимательно следит за прогрессом Флориана Нойхауса.

В контракте ключевого футболиста "Боруссии" Менхенгладбах есть клаусула, которая равна 40 миллионам евро. Также интерес к Нойхаусу проявляет "Реал".

Флориан - ключевой игрок в команде Марко Розе, который в текущем сезоне совершил девять результатвных действий (4+5) в 22-х играх. Его контракт истекает летом 2024-го.

Отметим, что в прошлую пятницу "Боруссия" обыграла "Баварию" со счетом 3:2. На счету Нойхауса победный гол.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Флориан Нойхаус
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
11.01.2021 в 21:25
Підленько так. Послабити конкурента. Згадується історія Маріо Гьотце. Купили в Борусії Д, послабили її, промаринували його декілька років і фустоліст пропав.
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